UPDATE Scoli inchise pana vineri: Cursurile scolare se suspenda pana la finalul saptamanii in Giurgiu, Braila, Constanta, Ialomita, Olt si Teleorman

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a anuntat intr-un comunicat de presa: "Avand in vedere faptul ca judetul Giurgiu se afla sub cod portocaliu pentru temperaturi foarte scazute, atat noaptea cat si ziua, in sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Giurgiu a fost adoptata hotararea suspendarii cursurilor pe intreg teritoriul judetului in zilele de 01-02 martie 2018".Scolile si gradinitele vor fi inchise pana vineri si in toate institutiile de invatamant preuniversitar din, au decis autoritatile locale, potrivit Agerpres.Reprezentantii CJSU Ialomita au decis ca scolile si gradinitele din judet sa ramana inchise toata saptamana. "Avand in vedere evolutia valorilor termice si a precipitatiilor sub forma de zapada insotite de viscol, s-a adoptat suspendarea cursurilor preuniversitare in perioada 1-2 martie, dar si alte masuri necesare pentru prevenirea si gestionarea operativa a unor eventuale situatii de urgenta pe durata codurilor de avertizare meteorologica, cum ar fi interventia pe toate traseele de lucru, astfel incat sa mentina starea de viabilitate a drumurilor judetene", au precizat reprezentantii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, transmite Agerpres.din cauza ninsorii si a temperaturilor scazute.Inspectoratul Scolar Judetean Olt a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca "avand in vedere conditiile meteorologice nefavorabile (cod galben, ninsori insemnate cantitativ, strat nou de zapada, intensificari de vant si temperaturi foarte scazute), precum si previziunile meteorologice nefavorabile pentru perioada urmatoare, care vizeaza intreaga raza teritoriala a judetului Olt, cu aprobarea Consiliului de administratie, prin decizia nr. 83, emisa de inspectorul scolar general al Inspectoratului Scolar Judetean Olt s-a dispus suspendarea cursurilor in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Olt pentru zilele de joi, 1.03.2018 si vineri, 2.02.2018", transmite agentia de presa citata., printr-o decizie luata inca de marti, 27 februarie 2018. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman a anuntat in urma cu o zi ca, "avand in vedere avertizarile meteorologice pentru perioada urmatoare, de ger si ninsori consistente, precum si faptul ca, in acest moment, mai multe tronsoane de drumuri judetene si nationale sunt inchise circulatiei, in cadrul sedintei extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman s-a hotarat prelungirea suspendarii cursurilor scolare pentru urmatoarele 3 zile (28.02.2018, 01.03.2018 si 02.03.2018)".Amintim ca