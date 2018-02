Tezele de doctorat ale lui Cristian Petcu, nominalizat de PNL pentru CA al TVR, aduse in atentia CNATDCU pentru acuzatie de plagiat. Cum se apara Petcu

Amintim ca PNL l-a propus, pe 19 februarie 2018, pe Cristian Vasile Petcu sa ocupe un loc in Consiliul de Administratie al TVR

El a fost acuzat de plagiat in doua lucrari de doctorat, potrivit unui articol publicat in 2014 de Romania Libera

Intr-un drept la replica trimis HotNews.ro saptamana trecuta, Petcu sustine ca "rapoartele sintetice antiplagiat emise de institutiile de invatamant superior in cadrul carora am absolvit studiile doctorale" arata "ca cele doua lucrari de doctorat pe care le-am sustinut sunt autentice si apartin subsemnatului" (sursa).

Cercetatorul Cristian Dogaru, Senior Lecturer la University of Suffolk, Director of Digital Technology for Education and Research, a transmis miercuri, 28 februarie 2018, HotNews.ro ca a sesizat CNATDCU referitor la acest caz."Am din nou neplacuta ocazie de a supune atentiei dvs. un alt caz de nerespectare a standardelor de etica profesionala, mai precis suspiciuni de plagiat in tezele de doctorat ale domnului Cristian Petcu, fost secretar de stat in Ministerul Culturii. Acest caz este mai special, pentru ca indica un dublu plagiat: o teza initiala de doctorat in istorie in care o parte insemnata din text este copiata fara referinte sau cu referinte minime din alte texte, urmata de o a doua teza de doctorat, sustinuta intr-un an diferit si intr-o disciplina diferita (teologie), care reproduce in mare parte prima teza de doctorat.Suspiciunea de plagiat a fost initial prezentata acum cativa ani intr-un articol dintr-un jurnal de larga circulatie (gasiti articolul original aici ) si apoi analizata in detaliu de catre doamna jurnalist Emilia Sercan, care pregatit si mi-a pus la dispozitie toate documentele doveditoare, inclusiv copii ale celor doua teze de doctorat, precum si o lista care indica corespondenta de pagini ce contin texte identice intre cele doua teze de doctorat. Toate documentele doveditoare sunt disponibile la acest link: http://tiny.cc/PlagiatCristianPetcu Documentul PDF 'Comparatie texte Petcu' prezinta, pagina cu pagina si unul langa altul, toate textele copiate".de la Universitatea Valahaia din Targoviste si Universitatea din Craiova, documente care arata ca acestea au fost testate cu un soft antiplagiat. "Din acestea reiese, fara echivoc, faptul ca cele doua lucrari de doctorat pe care le-am sustinut sunt autentice si apartin subsemnatului", sustine Petcu.Intr-untrimis atunci redactiei, Petcu anunta: "voi solicita institutiilor abilitate verificarea lucrarilor mele de doctorat, pentru a fi eliminata orice suspiciune de plagiat".Amintim ca cercetatorul Cristian Dogaru a depus, in trecut, sesizari la Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) si in privinta lucrarilor de doctorat realizate de vicepresedintele CSM Codrut Olaru, de Florian Bodog, Serban Nicolae, Victor Ponta, Gabriel Oprea, Laura Codruta Kovesi, Robert Negoita si Florentin Pandele.Cel mai rasunator caz este cel al fostului premier Victor Ponta., insa chiar in timp ce conducerea acestui for delibera, institutia a fost reorganizata si decizia sa nu a mai fost luata in considerare de ministrul de atunci, Liviu Marian Pop.In cazul Gabriel Oprea, CNATDCU a constatat ca teza de doctorat "inglobeaza numeroase fragmente preluate de la alti autori, fara respectarea regulilor de citare", si a sustinut ca "se impune retragerea" titlului de doctor in drept.In cazul lui Florentin Pandele, CNATDCU a constatat ca este vorba despre un "plagiat clar si masiv" si a propus retragerea titlului de doctor in stiinte militare. Aceleasi verdict de plagiat si decizie de retragere a titlului de doctor au fost inregistrate si in cazul lui Petre Toba.In cazul Laurei Codruta Kovesi, CNATDCU a concluzionat "interzicerea publicarii tezei in starea actuala, cand - desi nu se poate retine plagiatul - in opinia noastra este sub standardele de calitate ale unei teze de doctorat".