​Clasa pregatitoare 2018 Calendarul si metodologia de inscriere in invatamantul primar, publicate in Monitorul Oficial: Pe 8 martie incep inscrierile in clasa pregatitoare

Calendarul inscrierii in clasa pregatitoare 2018

A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare

la scoala de circumscriptie: situatie in care copilul este automat inscris .

situatie in care copilul este . la o alta scoala decat cea de circumscriptie: in aceasta situatie, copilul este inscris numai daca mai raman locuri libere dupa ce au fost inscrisi toti copiii din circumscriptie si, daca este cazul, pe baza criteriilor generale si, ulterior, a celor specifice de departajare.

la scoala pe care parintele doreste ca cel mic sa o urmeze

cererile-tip de inscriere pot fi completate si online, pe edu.ro, dar dupa completarea acestora parintii trebuie sa mearga la scoala in care doresc inscrierea copilului pentru validarea cererii

Cerere-tip de inscriere

Copie si original dupa actul de identitate al parintelui/tutorelui legal; parintii divortati depun la inscriere si hotararea judecatoreasca definitiva din care rezulta modul in care se exercita autoritatea parinteasca si unde a fost stabilita locuinta minorului

Copie si original al certificatului de nastere al copilului

Copie a documentului care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare (acolo unde este cazul).

Alte documente care sa ateste indeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este cazul).

existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;

existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;

existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;

existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva

sunt aplicate dupa criteriile generale si numai daca acestea nu reusesc sa faca departajarea intre copii

sunt elaborate de catre fiecare scoala in parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de catre parinti/tutori legali si nu pot fi discriminatorii (sursa)

Calendarul si metodologia inscrierii copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, aprobate prin, au fost publicate astazi, 27 februarie, in Monitorul Oficial.. In cazul in care un copil implineste varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie-31 decembrie 2018, iar parintele vrea sa il inscrie la scoala, copilul trebuie sa sustina o examinare psihosomatica si numai daca dezvoltarea este corespunzatoare poate urma clasa pregatitoare. Rezultatul acestei evaluari psihosomatice nu poate fi contestat. Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor se efectueaza in perioada 1 - 23 martie 2018, cu prioritate in gradinite, dar si la Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala).la fiecare scoala, pe site-ul acesteia si pe site-ul inspectoratului scolarAfisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice si a institutiilor in care se realizeaza aceastaAfisarea criteriilor specifice de departajare- eveniment organizat de fiecare scoala care are clase pregatitoareRealizarea evaluarii dezvoltarii psihosomatice, la solicitarea parintilorTransmiterea catre centrele judetene de resurse si asistenta educationala a rezultatului evaluarii psihosomaticeRepartizarea la scolile de circumscriptie a copiilor pentru care parintii au solicitat acest lucru in cerereAdmiterea sau respingerea la scolile care nu sunt de circumscriptie, in functie de numarul de locuri ramase libere si de criteriile generale si specifice de departajareRepartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au cerut inscrierea la alta scoala, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri, si care si-au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea la scoala de circumscriptieAfisarea in scoli si pe site-urile inspectoratelor scolare a elevilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapaAfisarea in scoli si pe site-urile inspectoratelor scolare a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborata de inspectoratul scolarDepunerea cererii-tip de inscriere la secretariatul scolii aflate pe prima pozitie dintre cele 3 optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintiAfisarea la fiecare scoala a listelor finale cu copiii inscrisi in clasa pregatitoareSolutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo scoalaMinisterul Educatiei precizeaza capentru eventualitatea in care copilul nu este inscris la unitatea de invatamant pentru care parintele a facut optiunea, din lipsa de locuri libere.Criterii generale:Criterii specifice:Ministerul Educatiei precizeaza ca parintii se pot informa de pe site-urile inspectoratelor scolare judetene (acestea trebuie sa isi creeze pe prima pagina o sectiune numita Inscrierea in invatamantul primar 2018), direct de la scoli - pentru ca fiecare va organiza evenimentul Ziua portilor deschise in intervalul 1-12 martie, precum si sunand la, undesau pe formularul online, daca unitatea de invatamant autorizata/acreditata si-a introdus toate datele in aplicatia informatica pentru inscrierea in clasa pregatitoare, la fel ca unitatile de invatamant de stat. Daca nu, inscrierea se face doar la unitatea de invatamant. In cazul inscrierii online, validarea inscrierii se face la sediul unitatii de invatamant dorite.

Calendarul si Metodologia inscrierii copiilor in Clasa Pregatitoare 2018 - OMEN 3242