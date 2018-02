UPDATE Judetele care au anuntat suspendarea cursurilor miercuri, din cauza ninsorilor

Scolile raman inchise toata saptamana in Bucuresti si in judetul Teleorman, din cauza ninsorilor. Miercuri cursurile vor fi suspendate in judetele judetele Braila, Ialomita, Olt, Giurgiu, Constanta. In Dolj si Arges cursurile vor fi suspendate pana joi inclusiv. In Tulcea, miercuri, unitatile vor ramane inchise, cu exceptia gradinitelor cu program prelungit.

UPDATE 16.56: Cursurile vor fi suspendate miercuri si joi si in judetul Dolj, dupa ce elevii nu au mers la cursuri nici in primele doua zile ale saptamanii, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. (News.ro)





In judetul Arges, aproape 30 de scoli si unitati de invatamant prescolar vor asigura permanenta, pentru copiii care nu au cu cine ramane acasa, relateaza News.ro.





Astfel, la nivelul judetului Arges vor fi deschise 15 scoli si gradinite in municipiul Pitesti, trei gradinite cu program prelungit in Mioveni, o gradinita si un liceu in Topoloveni, o scoala si o gradinita la Costesti, o scoala si doua gradinite in Curtea de Arges, o scoala si o gradinita la Campulung, dar si scoala si gradinita din Stefanesti.





Orele de curs vor fi recuperate conform calendarului stabilit de fiecare unitate de invatamant, cu aprobarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

Miercuri, intre orele 6.00 si 20.00, judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea vor fi sub cod portocaliu de intensificari sustinute ale vantului, ninsoare puternic viscolita, zapada spulberata si vizibilitate scazuta.

Toate scolile din judetulvor ramane inchise pana la sfarsitul saptamanii, a hotarat, marti, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman.