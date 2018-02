Scolile care vor fi inchise marti: Cursurile scolare sunt suspendate integral in judetele Braila, Olt, Dolj, Constanta, Ilfov, Teleorman si Bucuresti

Dolj

Constanta

Giurgiu - cu exceptia gradinitelor cu program prelungit din municipiul Giurgiu

Ilfov



Teleorman

si in Bucuresti.

Ministerul Educatiei anunta printr-un comunicat de presa ca, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare suntDe asemenea,, cursurile sunt suspendate in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judetele:Tot marti, 27 februarie, vor fi inchise 17 scoli din mediul rural din judetul Mehedinti si 14 unitati scolare din judetul Calarasi.Ministerul precizeaza ca "informatiile au fost comunicate de inspectoratele scolare judetene/ISMB, in cursul zilei de astazi, 26 februarie (ora de referinta: 15:30), in urma deciziilor luate la nivel local in comandamentele pentru situatii de urgenta".Reprezentantii institutiei afirma ca, "in situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climatice si de specificul zonei si al scolii, inspectoratele scolare judetene si/sau Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti pot aproba, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar. Acestea se pot aproba numai in masura in care se asigura parcurgerea integrala a programelor scolare. In cazurile de fata, orele de curs vor fi recuperate, conform calendarului stabilit de fiecare unitate de invatamant cu aprobarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti".