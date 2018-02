Ministerul Educatiei: Probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, amanate pentru prima zi in care se reiau cursurile

Avand in vedere conditiile meteorologice nefavorabile, in municipiul Bucuresti si in judetele in care cursurile unitatilor de invatamant au fost suspendate incepand de astazi, 26 februarie 2018, prin deciziile comitetelor judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta sau ale consiliilor de administratie ale inspectoratelor scolare, probele de evaluare a competentelor lingvistice si/sau digitale din cadrul examenului de Bacalaureat 2018, a caror sustinere a fost aprobata de Comisia Nationala de Bacalaureat pentru zilele de 26 si/sau 27, se reprogrameaza pentru prima zi in care se reiau cursurile.Probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale din cadrul examenului national de Bacalaureat s-au desfasurat in perioada 12-22 februarie 2018, insa, la solicitarea Comisiilor de bacalaureat judetene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucuresti, acest calendar de evaluare a fost prelungit pentru elevii aflati in situatii exceptionale, motivate prin documente transmise Comisiei Nationale de Bacalaureat de catre Comisiile judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti.