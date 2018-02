Universitatile, instrument in diplomatie? Burse de studiu pentru studenti straini in schimbul sustinerii candidaturii Romaniei in OECD sau Consiliul de Securitate al ONU

"Protocolul semnat de catre Consiliul National al Rectorilor si Ministerul Afacerilor Externe vizeaza sustinerea participarii universitatilor romanesti in misiuni si la evenimente academice internationale, in scopul promovarii ofertei educationale prin ambasade, oficii consulare si institutele culturale romanesti din strainatate.

As dori sa dau cu titlu de exemplu, Conferinta Anuala EAIE - cel mai mare eveniment din Europa in domeniul invatamantului superior si al doilea ca anvergura, la nivel global. In anul 2016, la editia EAIE din Liverpool, au participat doar 2 universitati din Romania, platind o taxa de cca. 4.000 de euro/universitate pentru un stand de 9 metri patrati. In anul 2017 am considerat ca ne putem uni eforturile prin CNR pentru ca Romania sa aiba o prezenta consolidata la un eveniment de maxima relevanta internationala, luand decizia de a participa sub deviza ' Study in Romania '.

'. Pentru editia EAIE-2017 organizata la Sevillia, CNR a preluat coordonarea acestui prim pavilion educational al Romaniei la care au participat 21 de universitati romanesti. Avantajele s-au dovedit a fi chiar mai mari decat asteptarile, prezenta Romaniei fiind apreciata drept un succes major. In plus, din punct de vedere financiar, avand in vedere puterea sporita de negociere, CNR a obtinut un cost/universitate de aproape trei ori mai mic (aproximativ 1400 de euro/universitate), in conditiile in care am beneficiat de un stand comparabil ca dimensiuni si amplasament cu cel al tarii gazda. Pentru acest eveniment am beneficiat de sprijin din partea Ambasadei Romaniei in Spania si din partea Consulatului General al Romaniei la Sevilla. Acum, gratie acestui protocol, MAE va avea baza legala pentru o sustinere structurata a participarii CNR la editia EAIE-2018 organizata la Geneva in luna septembrie.

As dori sa evidentiez ca participarea CNR la astfel de evenimente presupune nu numai promovarea universitatilor participante, ci a sistemului educational romanesc in ansamblul sau. Mai mult decat atat, putem considera ca prin aceste actiuni se sustine imaginea Romaniei in cadrul unor evenimente internationale de anvergura. Spre exemplu, in perioada 28 februarie - 4 martie, un numar de 17 universitati romanesti vor fi prezente la targul educational Global Education Fair din Emiratele Arabe Unite, eveniment ce va fi urmat de un demers similar in Maroc.

In ambele actiuni, delegatia academica romaneasca va participa impreuna cu Casa Regala a Romaniei, beneficiind in baza acestui protocol de un sprijin esential din partea MAE prin misiunile diplomatice din Abu Dhabi si Rabat, precum si prin Consulatul General din Dubai.

Cu prilejul acestor actiuni, universitatile romanesti pot oferi si burse de studiu, sustinand in acest fel nu numai interesele academice, dar si interesele Romaniei in planul obiectivelor majore de politica externa, precum promovarea candidaturii Romaniei pentru un loc de membru in Consiliul de Securitate al ONU sau in OECD.

Dorim sa contribuim astfel intr-o maniera de tip 'win-win' la promovarea imaginii si intereselor Romaniei, dand dovada de unitate intr-un moment deosebit de important in care sarbatorim Centenarul Marii Uniri, simultan cu cresterea vizibilitatii ofertei educationale a universitatilor romanesti avand ca finalitate atragerea de studenti internationali de calitate."

Informatii de background

Romania este in prezent inalocat Grupului Est-European, pentru perioada 2020-2021, potrivit MAE. Alegerile se vor desfasura in iunie 2019. Romania a fost membru ales in Consiliul de Securitate al ONU, timp de 4 mandate: in 1962, 1976-1977, 1990-1991 si 2004-2005 ().Cel de-al doilea obiectiv major de politica externa nominalizat de presedintele CNR este candidatura la OECD. Romania a ratat pana acum aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), importanta organizatie cu caracter economic ().