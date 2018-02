Efectele minivacantelor cauzate de vreme rea si o posibila solutie: extinderea cu o saptamana a anului scolar

Primaria Capitalei a decis ca scolile d in Bucuresti sa fie inchise luni si marti, 26-27 februarie 2018, din cauza atentionarilor emise de meteorologi.



Ciprian Fartusnic Foto: Agerpres

Institutul de Stiinte ale Educatiei este o institutie de cercetare, conexa Ministerului Educatiei, care are misiunea "de a oferi suportul stiintific necesar celor mai noi abordari in educatie, pentru o invatare autentica, motivanta, activa si creativa" (sursa si detalii).

HotNews.ro l-a intrebat pe Ciprian Fartusnic, directorul general al Institutului de Stiinte ale Educatiei (ISE), care sunt efectele unei astfel de pauze in procesul de invatare. "Daca ne referim strict la anul nostru scolar,. Toata lumea zice ca orele astea se recupereaza, dar in mod concret cum faci asta fara sa incarci un copil nu e clar. Se deschide cutia pandorei cu ziua de sambata:, in ideea ca este o zi libera", a declarat pentru HotNews.ro directorul ISE."Haideti sa ne gandim: prefer sa tin 8 ore in timpul saptamanii sau as putea sa chem elevii si sambata. Mai ales ca sunt copii, la clasa a VIII-a de exemplu, care fac acum pregatire suplimentara la scoala pentru Evaluarea Nationala. Vin sambata. Alti copii au multe alte activitati. Dar este o retinere. Se recurge mai putin la aceasta solutie, in conditiile in care ea ar putea sa fie o iesire", a precizat Ciprian Fartusnic.Cercetator pe politici educationale, Fartusnic a afirmat pentru HotNews.ro ca "ar trebui ca programul sa permita calibrarea la situatii exceptionale (...).".Numai ca "e o foarte mare inertie" in construirea structurii anului scolar, avertizeaza acesta. Potrivit lui Fartusnic, "tot timpul apar argumente extra-educationale, de temperatura, de timp liber, numai nu legate de procesele de invatare". Directorul ISE a explicat pentru HotNews.ro ca, de ani de zile, in conceperea structurii anului scolar intervin foarte multe criterii de alegere "legate de costuri, de temperatura din sala de clasa, de perioada de vacante de la inceputul lunii septembrie cu costuri mai scazute pe litoral", in timp ce ea ar trebui sa insemne "un program in care sa existe pauzele majore in ritmul de invatare"."Studiile mai recente arata ca nu e deloc contraindicat sa ai spart un bloc de semestru in niste secvente de vacanta mai scurte. Dimpotriva, asta poate sa ajute., pentru ca atunci e afectata continuitatea in achizitiile invatarii si inclusiv pentru profesor devine foarte greu sa il tina pe copil cu mintea acolo, motivat si atent la lectie", a declarat pentru HotNews.ro Ciprian Fartusnic."Mi se pare important ca nu ar trebui sa ne ingrijoreze daca o zi, doua, trei, neprogramat, copiii nu merg la scoala, ci mai degraba sa privim in ansamblu: cat timp petrec copiii nostri intr-un an de zile la scoala si cum sa facem sa fie totul cat mai rational distribuit. Ne-am suparat cu planul-cadru ca avem un numar mare de ore si de discipline, dar programul s-ar mai putea relaxa, in conditiile in care totusi suntem undeva la jumatatea clasamentului european cu timpul petrecut la scoala", sustine oficialul.