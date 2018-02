​BAC 2018 Inspectorul scolar general din Bucuresti: Probele pentru evaluarea competentelor in cadrul bacalaureatului - sustinute cel mai probabil miercuri

"Maine este prevazuta sustinerea unor probe de evaluare a competentelor in cadrul examenului de bacalaureat pentru elevii care nu s-au putut prezenta in cele doua saptamani anterioare de sustinere a examenelor. Aceste probe se vor decala si cred ca vor avea loc miercuri, cu acordul Ministerului Educatiei", a afirmat Florian Lixandru, in cadrul Comandamentului de iarna de la Primaria Capitalei.Potrivit sefului ISMB, decizia privind suspendarea cursurilor in institutiile de invatamant universitar apartine acestora, intrucat beneficiaza de autonomie universitara.Decizia a fost luata, in urma unei analize "extrem de responsabile", impreuna cu institutiile de resort - Prefectura, ANM, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.