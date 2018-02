Autorii ale caror manuale scolare vor fi declarate admise vor fi remunerati de Editura Didactica si Pedagogica cu sume de pana la 45.000 lei

Intr-un comunicat difuzat sambata, Ministerul Educatiei anunta ca autorii/grupurile de autori ale caror manuscrise vor fi declarate admise, in urma evaluarii de catre Centrul National de Evaluare si Examinare, vor fi remunerati de Editura Didactica si Pedagogica, societate pe actiuni cu statul roman actionar unic, reprezentat de catre Ministerul Educatiei Nationale, odata cu cesiunea drepturilor de autor catre editura.Atfel, potrivit sursei citate, cuantumurile remuneratiilor pentru autorii/ grupurile de autori cu cel mai mare punctaj ale caror manuscrise vor fi publicate ca manuale scolare la disciplinele din invatamantul primar cu una sau doua ore pe saptamana sunt de 25.000 lei (brut), in timp ce pentru disciplinele cu trei sau mai multe ore pe saptamana, din cadrul aceluiasi ciclu de invatamant, suma aprobata este de 35.000 lei (brut).In ceea ce priveste invatamantul gimnazial, remuneratia pentru autorii/ grupurile de autori care vor avea manuale aprobate la disciplinele cu o ora pe saptamana este de 25.000 lei (brut), la disciplinele cu doua ore pe saptamana - 35.000 lei (brut), iar la disciplinele cu patru ore pe saptamana - 45.000 lei (brut).Cuantumurile remuneratiilor pentru autorii/ grupurile de autori care au obtinut al doilea si al treilea punctaj ca valoare vor reprezenta 50%, respectiv 25% din remuneratia acordata manuscrisului cu cel mai mare punctaj, daca acestia indeplinesc conditia de a fi primit minimum 85 de puncte, mai precizeaza ministerul in comunicat.Suplimentar, Ministerul Educatiei va oferi autorilor/ grupurilor de autori cu manuscrise declarate admise (doar primele 3 pozitii) un punctaj distinct, reflectat in metodologia de acordare a gradatiei de merit pentru anul 2019.Lista de discipline din trunchiul comun care necesita manuale scolare (clasele I, a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a si a VI-a) pentru anul scolar 2018-2019 este disponibila aici si a fost elaborata in conformitate cu planul-cadru pentru invatamantul primar si planul-cadru pentru invatamantul gimnazial , mai indica Ministerul Educatiei Nationale.