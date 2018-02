Student in strainatate: numarul tinerilor romani care au plecat la studii afara a crescut cu 20% anul trecut. Marea Britanie, in continuare prima destinatie

Participa mai jos la sondajul HotNews.ro: V-ati trimite copilul la studii in strainatate?

Ana Maria Papp, manager in cadrul companiei, sustine ca "asteptarile sunt ca Marea Britanie sa continue sa ofere sprijin sub forma de imprumuturi sau burse", iar Scotia a anuntat "ca studentii din spatiul european vor beneficia de invatamant gratuit, pentru studiile universitare de licenta, in anul universitar 2019-2020"."Brexit-ul nu a micsorat numarul de candidati romani acceptati anul trecut la studii, iar din cifrele IntegralEdu numarul aplicantilor a crescut cu 12%, aceasta ramanand destinatia numarul 1 pentru studii in afara", a declarat Ana Maria Papp.(continuarea, dupa sondaj)Intr-un comunicat remis HotNews.ro, compania anunta ca organizeaza weekendul acesta, in Bucuresti, un targ educational la care universitati internationale isi vor prezenta oferta. Evenimentul se numeste World Education Fair si se va desfasura pe 24 - 25 februarie in Bucuresti - la hotel Radisson Blu, apoi pe 27 februarie in Craiova la hotel Ramada Plaza.Ana Maria Papp a explicat ca "evenimentul va aduce o paleta larga de institutii educationale care ofera programe de studiu atat pentru ciclul liceal, universitar, cat si pentru cel postuniversitar. In ceea ce priveste taberele, vor exista peste 300 de programe individuale sau de grup pentru tinerii romani".In cadrul targului, compania va lansa un ghid destinat finantarii studiilor in strainatate, cu informatii "despre costurile adiacente pe care cei mai multi nu le iau in considerare atunci cand se hotarasc sa studieze in strainatate", precum si cu "informatii despre oportunitati privind finantarea acestor studii, fie ca vorbim de burse, imprumuturi, posibilitati de suplimentare a veniturilor tinerilor sau alte surse", se arata in comunicat.