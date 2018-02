Structura anului scolar 2018-2019: Cursurile incep luni, 10 septembrie

semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019)

semestrul al II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019).

vacanta de iarna (22 decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019)

vacanta intersemestriala (2 - 10 februarie 2019)

vacanta de primavara (20 aprilie - 5 mai 2019)

vacanta de vara (15 iunie - 15 septembrie 2019).

Noul an scolar are 168 de zile lucratoare (34 de saptamani) si este impartit in doua semestre:Vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel:Suplimentar, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar beneficiaza de vacanta in saptamana 27 octombrie - 4 noiembrie 2018. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, in data de 7 iunie 2019, potrivit unui comunicat al ministerului Educatiei.Programul national "Scoala altfel" are o durata de 5 zile consecutive lucratoare in timpul anului scolar si poate fi derulat in perioada 1 octombrie 2018 - 31 mai 2019, pe baza unei planificari ce ramane la decizia scolilor. Desfasurarea programului "Scoala altfel" nu coincide cu perioada alocata sustinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regula, la finalul semestrelor, dupa parcurgerea programei scolare, cu cel putin trei saptamani inainte de finalul semestrului. Etapele nationale ale olimpiadelor scolare se organizeaza, in general, in perioada vacantei de primavara, potrivit unui calendar specific.Unitatile de invatamant si inspectoratele scolare vor marca prin manifestari specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internationala a educatiei si ziua de 5 iunie - Ziua invatatorului, in masura in care, prin contractul colectiv de munca aplicabil, nu sunt instituite ca zile nelucratoare.In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climatice si de specificul zonei si al scolii, inspectoratele scolare judetene pot aproba, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar. Acestea se pot aproba numai in masura in care se asigura parcurgerea integrala a programelor scolare. Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situatii obiective de urgenta (intemperii, epidemii, calamitati naturale) nu se poate realiza in perioada vacantelor scolare.