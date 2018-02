Cele mai bune licee francofone din Europa Centrala, de Est si Baltica se reunesc la Sibiu, in cadrul Forumului regional LabelFrancEducation

"Creat in 2012, LabelFrancEducation este acordat de catre Ministerul francez al Europei si Afacerilor Externe filierelor bilingve francofone de excelenta care propun cursuri intensive de limba franceza, precum si cel putin o disciplina non lingvistica studiata in limba franceza, conform programei oficiale din tara in care se afla institutia de invatamant respectiva", spun reprezentantii Agentiei pentru invatamantul francez in strainatate (AEFE).

Reteaua este compusa din 209 scoli si licee bilingve din 44 de tari, totalizand un numar de 95 700 de elevi din invatamantul preuniversitar.

Vezi aici reteaua scolilor care au primit marca LabelFrancEducation

Colegiul National Petru Rares din Suceava

Colegiul Economic Virgil Madgearu din Galati

Colegiul National Dr. Ioan Mesota din Brasov

Colegiul National AL. I. Cuza din Galati

Colegiul National Andrei Saguna din Brasov

Colegiul National Mihai Eminescu din Iasi

Colegiul National Mihai Eminescu din Baia Mare

Colegiul National Mircea cel Batran din Constanta

Colegiul National Unirea din Brasov

Scoala Centrala din Bucuresti

Liceul Teoretic G. Calinescu din Constanta

Romania este prima tara europeana care gazduieste un Forum regional LabelFrancEducation. Prima intalnire de acest gen s-a desfasurat in 2017, la Cairo (Egipt), si a fost consacrata Africii de Nord si Orientului Mijlociu, se arata intr-un comunicat al Ambasadei Frantei.Forumul se va desfasura in perioada 25-28 februarie 2018, la Biblioteca Astra din Sibiu. La eveniment vor participa reprezentanti din Bulgaria, Cehia, Rusia, Letonia, Polonia, Republica Moldova, Romania, Slovacia si Ungaria."Forumul este conceput ca un spatiu al schimburilor de idei, experiente, resurse si instrumente de lucru inovatoare intre reprezentantii liceelor membre ale retelei si cei ai institutiilor franceze care administreaza aceasta marca publica de prestigiu. (...) De asemenea, ei vor propune solutii de dezvoltare a filierelor de formare bilingva francofona din invatamantul liceal, de atragere in reteaua LabelFrancEducation a noi membri din Centrul si Estul Europei, o parte a continentului in care limba franceza se confrunta cu diverse tipuri dificultati din ce in ce mai insemnate", potrivit comunicatului.Evenimentul este organizat in parteneriat cu Ministerul francez al Europei si Afacerilor Externe, Agentia pentru invatamantul francez in strainatate / Agence pour l'enseignement francais a l'etranger (AEFE), Institutul Francez de la Paris, Centrul International de Studii pedagogice (CIEP), TV5MONDE, Reteaua Canope, cu sprijinul Ministerului Educatiei Nationale din Romania, al Casei Corpului Didactic Sibiu, al Inspectoratului Scolar Judetean si al Bibliotecii Astra din Sibiu.