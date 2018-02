Inspectori scolari revocati de fostul ministru al Educatiei si repusi in functii de justitie - anuntati ca vor fi pusi din nou pe liber, tot vineri seara, tot prin fax

Sefii inspectoratelor scolare din 13 judete au fost revocati de fostul ministru al educatiei Liviu Pop, in urma cu jumatate de an, printr-un fax trimis vineri seara (Detalii aici).

Noua dintre acestia au contestat in instanta decizia Ministerului, sapte au mers pana la capat cu procesele, au castigat in prima instanta si au fost repusi pe functii, iar sase dintre cei repusi pe functii au primit acum punctaje la o evaluare a ministerului educatiei corespunzatoare calificativului nesatisfacator

Cei sase inspectori revocati de Pop, repusi in functii de justitie si care au primit acum punctaje mici la evaluarea Ministerului Educatiei sunt sefii educatiei din judetele Buzau, Mehedinti, Arad, Braila, Ialomita, Vrancea



Catalin Canciu, seful ISJ Braila

Foto: Facebook

UPDATE Intre timp, o parte dintre inspectori au mers in audienta la ministrul Educatiei, Valentin Popa, astazi 20 februarie 2018. Catalin Canciu, inspector scolar general din judetul Braila, a declarat pentru HotNews.ro: “I-am prezentat domnului ministru problema noastra, in sensul in care i-am precizat foarte clar faptul ca s-a incalcat metodologia in evaluarea noastra: fisa noastra nu ne-a fost prezentata asa cum cere metodologia evaluata, ci o alta fisa de evaluare cu un punctaj mult sub cel evaluat de noi si justificat cu documente. Discutia s-a desfasurat aproape o ora si dl ministru ne-a asigurat ca va verifica si va vedea daca evaluarea a fost una obiectiva. Ne-a spus sa urmam pasii din metodologie, inclusiv contestatie. Acum asteptam rezultatul promisiunii. Noi contestam punctajul”.



“Va veni rezultatul contestatiei dupa 10 zile lucratoare, dupa care un nou ordin de revocare, daca se mentine calificativul nesatisfacator. Merg pana la capat, ceea ce inseamna mai mult decat latura civilului”, a afirmat Canciu.



In ce priveste motivul pentru care ministerul incearca sa il revoce, pentru a doua oara, inspectorul scolar general din Braila a declarat: “Comunistii spuneau: cei care nu corespund trebuie inlaturati. Cine nu e cu noi, e impotriva noastra. Nu corespund. Punct si la obiect”.



Luminita Barcari, seful Inspectoratului Judetean Ialomita, a declarat pentru HotNews.ro, in urma cu o zi, ca "ne-au trimis copii dupa niste fise de evaluare care nu sunt ale noastre", ca actele de la minister nu respecta metodologia si ca le-au primit "vineri, la ora 21:00".



Luminita Barcari, inspectorul scolar general al judetului Ialomita: Fisa de evaluare trimisa acum de Minister este ilegala

Luminita Barcari Foto: Facebook

Oana Bucur, secretar de stat pe preuniversitar: Am trimis evaluarile pana la ora 2:00, dar au intarziat din cauza problemelor faxurilor din judet

Surse apropiate situatiei au afirmat pentru HotNews.ro ca motivul noii incercari de a-i indeparta pe generali este politic: “Daca esti de la partid, accepti lista cu directori pe care o vor si ii pui pe aia, indiferent de concurs”.De cealalta parte, Oana Bucur, secretar de stat in preuniversitar, a afirmat pentru HotNews.ro ca ora tarzie la care inspectorii au primit evaluarea “este legata de alimentarea cu hartie si de alte probleme ale aparatelor din judet”, ca Ministerul le-a trimis “pana la ora 2, conform programului de lucru”, ca ele vor fi retrimise astazi prin posta si ca motivul calificativelor primite nu este politic: “Eu ma indoiesc ca a avut cineva ca si criteriu apartenenta politica sau astfel de motive”.Contactata de HotNews.ro, Luminita Barcari, inspectorul scolar general al judetului Ialomita, a explicat luni, 19 februarie, ca, potrivit metodologiei, "noi [inspectorii scolari judeteni - n.red.] trimitem la sfarsitul anului scolar, pe 31 august cel tarziu, o fisa de autoevaluare completata, insotita de un capitol argumentativ si anexe cu care sa dovedim activitatea noastra. Trebuia sa primim cat mai repede aceasta evaluare, deci raspunsul Ministerului Educatiei, iar noi am primit-o abia acum, prin fax"., care cuprindeau "", a declarat Barcari, pentru HotNews.ro. Sefa inspectoratului scolar din Ialomita a adaugat ca documentele primite de la Minister "nu sunt insotite de o adresa oficiala": "Este doar punctajul rezultat in urma evaluarii, insotit de semnaturile celor care au facut parte din comisie. Asa cum stiam din anii anteriori, fisa trebuia insotita de o adresa de inaintare asumata de ministru sau secretar de stat, care ne spunea ca in urma evaluarii ati primit calificativul si cu punctajul aferent. Aceasta adresa nu am primit-o, de aceea incercam sa vedem daca nu e doar o gluma proasta.".Calificativul nesatisfacator a fost primit de catre inspectorii scolari generali din judetele Braila, Mehedinti, Buzau, Arad, Vrancea si Ialomita."Noi o sa mergem sa discutam la Ministerul Educatiei, sa vedem despre ce este vorba.. In termenul legal, noi vom depune contestatie. Bineinteles ca daca nu se rezolva favorabil aceasta contestatie sau nu vom fi multumiti, actionam in instanta. Acesta este demersul", a explicat pentru HotNews.ro inspectorul scolar general din Ialomita.Oana Bucur, secretarul de stat din Ministerul Educatiei responsabil cu invatamantul preuniversitar, a declarat astazi, 20 februarie 2018, pentru HotNews.ro ca este vorba despre "o evaluare conform metodologiei, care poate fi contestata. Dupa solutionarea contestatiilor putem afirma ca intr-adevar acesti colegi sunt pusi in dificultate si suporta consecintele calificativelor".In ceea ce priveste neregulile descrise de inspectori, Bucur a afirmat pentru HotNews.ro ca "Deci fiecare inspector scolar general, inspector scolar general adjunct si director al casei corpului didactic va primi prin plic tot ceea ce trebuie sa primeasca urmare a acestei evaluari, iar termenul de contestatii se va scurge de la data primirii prin posta a documentelor". Oficialul a precizat ca se mentin aceleasi calificative.In ceea ce priveste ora tarzie la care Ministerul a trimis evaluarile catre inspectori, secretarul de stat Oana Bucur a declarat pentru HotNews.ro ca "noi avem dovezile de la faxul de la care au fost trimise, pentru fiecare inspectorat, ora la care au fost transmise.". "Dar consider ca este un element caruia nu ii trebuie acordata atata atentie.", a adaugat oficialul.In ceea ce priveste modul in care arata fisele de evaluare trimise de Minister, descrise ca ilegale de catre inspectori, Bucur a afirmat ca responsabilitatea este a comisiei care a realizat evaluarea.Secretarul de stat pe preuniversitar a respins acuzatiile de indepartare a inspectorilor pe motiv politic. "", a declarat Oana Bucur pentru HotNews.ro