Avertisment pentru directorii de scoli: Au aparut furnizori care ofera servicii ilegale, prin care pot accesa date personale ale elevilor si profesorilor

Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP) este institutia din subordinea Ministerului Educatiei responsabila cu "evaluarea externa a calitatii educatiei oferite de institutiile de invatamant preuniversitar si de alte organizatii furnizoare de educatie", precum si cu "autorizarea, acreditarea si evaluarea periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar". Vezi aici mai multe despre ARACIP

Precizam ca ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice prevede, la articolul 8 punctul 2: "Controlul intern managerial este in responsabilitatea conducatorilor entitatilor publice, care au obligatia proiectarii, implementarii si dezvoltarii continue a acestuia. Incredintarea unor terti a realizarii activitatilor privind implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial al entitatii publice presupune ca, in aceasta situatie, conducatorul entitatii publice nu isi indeplineste propriile atributii cu bune rezultate".

Intr-un comunicat remis HotNews.ro, institutia "semnaleaza ca firme private trimit oferte conducerilor scolilor cu documente standard cerute la evaluare (inclusiv privind implementarea Codului de Control Managerial Intern), punand astfel sub semnul lipsei autenticitatii si utilitatii documentele de planificare necesare: proiecte de dezvoltare, planuri operationale, planuri manageriale etc".". Oficialul a explicat ca ARACIP are contract cu Ministerul Educatiei pentru evaluarea tuturor scolilor care nu au fost niciodata evaluate, in decurs de 3 ani. "Am publicat lista scolilor pe care urmeaza sa le evaluam periodic. Dupa cateva zile, ne-a transmis cineva ca o firma i-a scris ca face si procedurile pentru ARACIS, si pentru procesul de control intern managerial 'si scapati cu bine'. Nu ni se pare nici legala, nici morala, nici eficienta aceasta procedura", a afirmat Iosifescu.Oficialul a precizat ca "sunt directori care ne-au spus ca sunt alti directori care au accesat aceste documente. Nu stiu cum ar cumpara astfel de servicii, pentru ca nu cred ca au capitol in buget si nici daca Curtea de Conturi le-ar admite o astfel de cheltuiala".Presedintele institutiei a explicat pentru HotNews.ro ca a aflat despre aceasta "oferta" in ultimele 2 saptamani, ca ARACIP nu a inceput evaluarea scolilor, asa ca avertismentul lansat catre directori este inainte de a vedea documentele scolilor. "Procedurile facute de altii nu sunt potrivite neaparat si pentru tine. Daca ai o procedura de evacuare in caz de incediu care spune ca evacuarea se face pe cele 3 usi de care dispune scoala, dar in realitate scoala nu are decat 2 iesiri, este clar o procedura inaplicabila", a continuat Iosifescu.Intrebat daca a sesizat organele competente in legatura cu astfel de incalcari ale legii, inclusiv referitor la transmiterea datelor personale ale elevilor si profesorilor de la scoala catre o firma, Serban Iosifescu a declarat pentru HotNews.ro ca "nu avem informatii ca ar fi dat acces, dar ar putea sa existe si situatii de genul asta. Nu este probata situatia asta, dar exista acest pericol".In comunicat, Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar sustine cade a intocmi propriile documente interne. Mai mult, prin modul de redactare a acestor documente, cu formulari vagi si foarte generale, valabile pentru orice unitate de invatamant, nu se da masura eforturilor concrete pe care fiecare unitate de invatamant le face pentru imbunatatirea calitatii. Documentele furnizate de catre aceste firme, si nu de catre persoanele care fac parte din conducerile scolilor, nu reflecta specificul si nici nevoile de dezvoltare ale unitatilor de invatamant in cauza."ARACIP atrage atentia ca, "pentru realizarea documentatiei respective"."ARACIP nu a solicitat si nu solicita alte documente in afara celor prevazute explicit in legislatia in vigoare. Activitatea de evaluare externa are in vederea evaluarea calitatii activitatii din scoala prin raspunsuri (formulate in raportul de evaluare externa) la intrebari fundamentale privind capacitatea unitatii de invatamant de a obtine rezultatele invatarii si de a asigura starea de bine a prescolarilor/elevilor, precum si privind capacitatea manageriala", se arata in comunicatul remis HotNews.ro."Tocmai pentru a nu transforma acest proces intr-unul formal, expertii ARACIP au fost formati ca, in timpul vizitelor de evaluare, sa puna accent pe observarea directa a activitatii si a facilitatilor oferite de scoala, pe evaluarea satisfactiei tuturor partilor interesate, pe cunoasterea si aplicarea legislatiei in vigoare. In mod expres, s-a solicitat evaluatorilor externi sa nu consume mai mult de 1/3 din timpul dedicat vizitei de evaluare externa studiului si analizei documentelor scolii. Mai mult, pentru a usura munca directorilor de scoli si pentru a eficientiza activitatea de evaluare externa, reprezentantii unitatilor de invatamant pot folosi platforma https://calitate.aracip.eu, unde pot incarca, in timp, documentele necesare evaluarii", informeaza ARACIP.Reprezentantii institutiei anunta ca, "in cazurile in care evaluatori solicita o cantitate excesiva sau nejustificata de documente, directorii unitatilor de invatamant pot semnala acest lucru prin chestionarele completate la sfarsitul vizitei de evaluare (si la care au acces numai expertii din aparatul propriu al ARACIP).