Calendarul Simularilor de Evaluare Nationala si Bacalaureat 2018: Materia din care vor fi testati elevii, dar si capitolele exceptate de la simulari

Evaluare Nationala - Calendar Simulari 2018 - Clasa a VIII-a

Bacalaureat - Calendar Simulari 2018 - Clasele a XI-a si a XII-a



Evaluarea Nationala

Lista continuturilor pentru simularea sustinuta de elevii clasei a VIII-a



procedee de expresivitate artistica in textele studiate (figuri de stil: alegoria)

trasaturi specifice genului dramatic in opere literare studiate sau in texte la prima vedere

trasaturi ale speciilor literare: romanul, balada populara

complemente circumstantiale si propozitii subordonate circumstantiale corespunzatoare (de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop, conditionala, concesiva, consecutiva)

din capitolul Numere reale: Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operatii cu acestea (adunare, scadere, inmultire, impartire, ridicare la putere)

capitolul Functii

din capitolul Ecuatii, inecuatii si sisteme de ecuatii: ecuatii de forma ax+by+c=0, unde a, b, c sunt numere reale, a si b diferite de 0.

sisteme de ecuatii de forma:



probleme care se rezolva cu ajutorul inecuatiilor si al sistemelor de ecuatii

din capitolul Proiectii ortogonale pe un plan: calculul unor distante in interiorul corpurilor studiate

capitolul Calcularea de arii si volume



Bacalaureat

Capitolele exceptate de la Simulare, pentru elevii clasei a XI-a

reguli ale monologului, reguli si tehnici de construire a dialogului, stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale in comunicarea orala

textul dramatic postbelic

limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii

simbolismul, prelungiri ale romantismului si clasicismului, perioada interbelica, perioada postbelica

interpretari si judecati de valoare exprimate in critica si in istoria literara

autorii canonici: George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, George Calinescu, Eugen Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.

din capitolul Sisteme de ecuatii liniare: sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute; sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice

studiul compatibilitatii si rezolvarea sistemelor: proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouche, metoda Gauss

capitolul Derivabilitate

capitolul Reprezentarea grafica a functiilor

sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar

metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare

capitolul Functii derivabile

capitolul Studiul functiilor cu ajutorul derivatelor

sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar

metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare

capitolul Functii derivabile

capitolul Studiul functiilor cu ajutorul derivatelor

Structuri algebrice: inel, corp

Bacalaureat - Capitolele exceptate de la Simulare pentru elevii clasei a XII-a

reguli ale monologului, reguli si tehnici de construire a dialogului, stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale in comunicarea orala

textul dramatic postbelic

limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii

perioada postbelica

autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.

capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ

capitolul Aplicatii ale integralei definite

capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ

capitolul Aplicatii ale integralei definite

capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ

capitolul Aplicatii ale integralei definite

sisteme de ecuatii liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar

metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare;

aplicatii: ecuatia unei drepte determinate de doua puncte distincte, aria unui triunghi si caracterizarea coliniaritatii a trei puncte in plan

A. POPOARE SI SPATII ISTORICE - 1. Romanitatea romanilor in viziunea istoricilor.

B. OAMENII, SOCIETATEA SI LUMEA IDEILOR - 1. Secolul XX - intre democratie si totalitarism. Ideologii si practici politice in Romania si in Europa. 2. Constitutiile din Romania.

C. STATUL SI POLITICA - 1. Autonomii locale si institutii centrale si in spatiul romanesc (secolele IX-XVIII). 2. Statul roman modern: de la proiect politic la realizarea Romaniei Mari (secolele XVIII-XX)

Varianta B1. BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA - clasele a IX-a si a X-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat;

Varianta B2. ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA, GENETICA SI ECOLOGIE UMANA - clasele a XI-a si a XII-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

Pentru simulare este exceptata tema Ecologie umana.

Monitorul Oficial a publicat astazi, 15 februarie, Ordinul nr. 3.109 privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2017-2018.Ministerul Educatiei organizeaza pentru al cincilea an consecutiv, la nivel national (testarile se desfasoara la aceeasi data in toate scolile, cu aceleasi subiecte de rezolvat), simularea examenelor de Bacalaureat si Evaluare Nationala. "Sunt asteptati sa participe cei aproape 500.000 de elevi din clasele a VIII-a, a XI-a si a XII-a", precizeaza reprezentantii Ministerului sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor pe care le vor sustine la finalul celor doua cicluri de invatamant, stabilirea nivelului real de pregatire atins in aceasta etapa, precum si optimizarea pregatirii in vederea obtinerii unor rezultate satisfacatoare la examenele propriu-zise", sustine MEN.pe care le vor obtine elevii la simulari "sunt analizate la nivelul fiecarei unitati de invatamant in care s-au desfasurat aceste simulari, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral, in vederea adoptarii unor masuri pentru imbunatatirea performantelor scolare", se arata in ordinul publicat in Monitor.Simulare - Limba si literatura romana - proba scrisaSimulare - Matematica - proba scrisaSimulare - Limba si literatura materna - proba scrisaAfisarea rezultatelorSimulare - proba scrisa - Limba si literatura romanaSimulare - proba scrisa - Limba si literatura maternaSimulare - proba scrisa - Proba obligatorie a profilului E)c)Simulare - proba scrisa - Proba la alegere a profilului si specializarii E)d) / Se organizeaza numai pentru elevii clasei a XII-aAfisarea rezultatelorSubiectele de simulare vor respecta programa pentru disciplina Limba si literatura romana , valabila pentru Evaluarea Nationala.Pentru simularea examenului de Matematica,din Programa pentru disciplina matematica , valabila pentru evaluarea nationala:Pentru simularea examenului de Limba si literatura romana sunt exceptate din programa de examen urmatoarele continuturi:Pentru simulare, sunt exceptate din programa de bacalaureat urmatoarele teme:Continuturile pentru simulare corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a sunt cele prevazute in programa de bacalaureat, potrivit ordinului de ministru. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele teme:Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:Elevii claselor a XI-a trebuie sa se pregateasca din urmatoarele capitole, pentru testare:Popoare si spatii istoriceEuropa si lumea in secolul XX - Probleme de atins: Europa contemporana (unitate, diversitate, integrare); Cultura romana - cultura europeana; Romania si Europa in secolul al XX-leaOamenii, societatea si lumea ideilorEconomie si societate in lumea postbelica - Probleme de atins: Ocupatii si statute profesionale; Viata privata si viata publica; Economie rurala - economie urbana in Romania.Stiinta si societatea - Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vietii cotidiene si a mediului; Noile tehnologii si timpul liber.Statul si politicaStatele in perioada contemporana - Probleme de atins: Forme de organizare statala; Idei si regimuri politice.Continuturile de mai sus fac parte din Programa scolara pentru istorie - clasa a XI-a, fara a fi incluse in programa pentru examenul de bacalaureat national. Competentele evaluate sunt cele prevazute in programa pentru examenul de bacalaureat national, formate/dezvoltate pana la data sustinerii simularii, precizeaza Ministerul Educatiei.Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:Domenii de continut /continuturi (clasa a XII-a)Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.A. EUROPA SI ROMANIA - ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZA1. Spatiul romanesc si spatiul european2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei si ale Romaniei:- relieful major (trepte, tipuri si unitati majore de relief)- clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatica)- hidrografia - aspecte generale; Dunarea si Marea Neagra- invelisul biopedogeografic- resursele naturale3. Elemente de geografie umana ale Europei si ale Romaniei:- harta politica a Europei; Romania ca stat al Europei- populatia si caracteristicile ei geodemografice- sistemul de orase al Europei- activitatile economice - caracteristici generale- sisteme de transport4. Mediu inconjurator si peisaje5. Regiuni geografice in Europa si in Romania:- caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa si din Romania- studiu de caz al unei regiuni geografice - Carpatii6. Tarile vecine RomanieiToate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:Teorii politice moderne si contemporane;Drepturile omuluiCunoastereaFilosofia