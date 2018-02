Ministerul Educatiei anunta ca a transferat banii pentru salarii catre inspectorate pe 30 ianuarie: platile, intarziate de upgrade-ul la platforma de salarizare

Ministerul arata intr-un comunicat de presa ca, "in conformitate cu prevederile legale in domeniu, unitatile de invatamant sunt cele care intocmesc statele de personal si de plata si le transmit inspectoratelor scolare spre validare, iar acestea din urma transfera sumele pentru plata salariilor catre unitatile de invatamant. Astfel, plata salariilor se realizeaza de catre fiecare unitate de invatamant in parte, pe baza statelor validate"."In aceasta dimineata, 15 februarie 2018, secretarii de stat din cadrul Ministerului Educatiei Nationale s-au intalnit cu reprezentantii cadrelor didactice, acestora din urma fiindu-le explicate motivele care au condus la intarzierea platii unei mici parti din salariile angajatilor din invatamantul preuniversitar, acestea fiind legate de upgrade-ul realizat la platforma de salarizare", sustine Ministerul Educatiei.In comunicat se precizeaza ca "la solicitarea reprezentantilor cadrelor didactice de suplimentare a numarului de posturi din inspectoratele scolare judetene, reprezentantii MEN au raspuns ca au analizat fiecare caz in parte si ca vor face demersurile necesare pentru optimizarea functionarii inspectoratelor pe zona de contabilitate-salarii".Reactia Ministerului Educatiei vine dupa ce, in urma cu o saptamana, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a avertizat Guvernul ca "lipsa dialogului social pentru rezolvarea" problemelor salariale "ne va determina sa declansam protestele in perioada urmatoare".FSLI le-a trimis atunci memorii premierului Viorica Dancila, ministrului Educatiei - Valentin Popa, ministrului Muncii - Lia Olguta Vasilescu si ministrului Finantelor - Eugen Teodorovici, "prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de invatamant romanesc, in special cele care vizeaza salarizarea personalului"."FSLI cere Guvernului aplicarea de urgenta a masurilor reparatorii in cazul salariatilor incadrati part-time sau cu fractiuni de norma, care au venituri sub salariul minim pe economie, dar care sunt obligati, potrivit Codului Fiscal aflat in vigoare, sa plateasca contributii la nivelul salariului minim pe economie", se arata in comunicatul de presa remis redactiei pe 8 februarie.