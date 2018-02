Proiectul Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul 2018-2019, in dezbatere publica

Ministerul Educatiei Nationale a publicat pe site-ul institutiei proiectul de Ordin privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, proiect care este in dezbatere publica pana pe 15 februarie.





Propunerile si observatiilw pot fi transmise pana la data de 15 februarie pe adresa de e-mail: inscriere.inv.primar@edu.gov.ro.





Potrivit metodologiei puse in dezbatere, in vederea inscrierii in clasa pregatitoare a tuturor copiilor care au varsta corespunzatoare, inspectoratele scolare judetene (ISJ) si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) iau in considerare propunerile conducerilor unitatilor de invatamant referitoare la numarul de clase pregatitoare rezultate in urma recensamantului copiilor realizat, pentru fiecare circumscriptie scolara, in colaborare

cu autoritatile administratiei publice locale.





Numarul de clase pregatitoare cuprins in planul de scolarizare alocat de ISJ/ISMB fiecarei unitati de invatamant tine cont de capacitatea de cuprindere a acesteia, determinata de numarul salilor de clasa in care poate fi organizat, in mod corespunzator, procesul de invatamant la clasa pregatitoare, dar si la celelalte clase ale scolii, si de obligativitatea cuprinderii in unitatea de invatamant a tuturor copiilor din circumscriptia scolara. La alocarea numarului de clase pregatitoare se tine cont de numarul copiilor care au implinit varsta pentru a incepe invatamantul primar, de arondarea strazilor la unitatile de invatamant sau de cea mai buna oportunitate educationala identificata.





Circumscriptiile scolare, planul de scolarizare, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate sunt afisate la fiecare unitate de invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar.





Fiecare unitate de invatamant va pune la dispozitie si informatii referitoare la locul de desfasurare a activitatii corespunzatoare clasei pregatitoare (in spatiul scolii sau al unei gradinite), la posibilitatea organizarii programului "Scoala dupa scoala", la organizarea si dotarea spatiului scolar etc.





Totodata, potrivit metodologiei, toti copiii ai caror parinti solicita inscrierea in clasa pregatitoare la scoala de circumscriptie vor fi inmatriculati la unitatea de invatamant solicitata.





Pe locurile libere, se inscriu si, ulterior, se inmatriculeaza copiii care provin din alte circumscriptii scolare, inclusiv din alte localitati, in conformitate cu solicitarile parintilor si cu prevederile prezentei metodologii.





In situatia in care intr-o unitate de invatamant numarul cererilor de inscriere primite de la parinti al caror domiciliu se afla in afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare.





Criteriile generale de departajare:

a) existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;

b) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia

copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament

familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;

c) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;

d) existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de

invatamant respectiva.

26 februarie 2018-Afisarea circumscriptiilor scolare si a planului de scolarizare propus, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate, la fiecare unitate de invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar.





In cazul in care numarul cererilor de inscriere primite de la parinti din afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, repartizarea copiilor se face in ordinea descrescatoare a numarului de criterii generale de departajare cumulate de catre fiecare copil: se repartizeaza la inceput copiii care indeplinesc trei dintre criterii, apoi copiii care indeplinesc doua dintre criterii si, in final, copiii care indeplinesc doar unul dintre criteriile mentionate anterior.





Calendarul inscrierii





Pregatirea inscrierii





26 - Afisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti si afisarea unitatilor/institutiilor in care se realizeaza evaluarea dezvoltarii psihosomatice, precum si anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitatile de invatamant





27 februarie ¬ 10 martie 2018 - Organizarea, in fiecare unitate de invatamant in care se

desfasoara activitatespecifica clasei pregatitoare, a unei ¬Zile a portilor deschise¬,





27 februarie ¬ 10 martie 2018 - Informarea si consilierea parintilor copiilor din gradinita care vor fi cuprinsi, in anul scolar 2018 ¬ 2019, in invatamantul primar.





26 februarie ¬ 23 martie 2018 - Realizarea evaluarii nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor





26 februarie ¬ 23 martie 2018 - Comunicarea rezultatului evaluarii





26 martie 2018 Transmiterea de catre centrele judetene de resurse siasistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala a procesuluiverbal in care este inscris rezultatul evaluarii dezvoltarii psihosomatice





Completarea si validarea cererilor-tip de inscriere in clasa pregatitoare





26 februarie 2018 - Afisarea, la sediul unitatii de invatamant si al inspectoratului scolar si pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de inscriere in invatamantul primar.





5 martie ¬ 23 martie 2018 - Completarea de catre parinti, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, a cererilor-tip de inscriere si validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care solicita

De asemenea, tot in aceasta perioada ar urma sa se faca inscrierea copiilor, zilnic, in intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri). Depunerea si validarea cererilor-tip de inscriere de catre parintii care solicita inscrierea copiilor la scoala speciala.





Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare





27 martie 2018 - Procesarea, de catre comisia nationala de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia nationala), a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei

informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere.





28 - 29 martie 2018 - Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti, a cererilor parintilor. Admiterea sau respingerea cererilor acestora





29 martie 2018 - Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea in scoala de

circumscriptie.





30 martie 2018 - Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar si al unitatilor de invatamant a candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapa.





A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare









11 aprilie 2018 - Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborata de inspectoratul scolar. Informarea Ministerului Educatiei Nationale de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua.





12 aprilie ¬ 18 aprilie 2018 - Depunerea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu

au participat la prima etapa. Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.





18 aprilie - 20 aprilie 2018 - Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti. Completarea, in aplicatia informatica, a datelor din cererile ¬ tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta etapa.





23 aprilie 2018 - Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.





24 aprilie ¬ 4 mai 2018 - Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor copiilor care nu au fost incainscrisi la vreo unitate de invatamant.