Admiterea la liceu, pusa in discutie. Ministrul Educatiei, Valentin Popa, are in vedere modificarea procedurilor, media claselor V-VIII ar putea fi inlocuita de media tezelor la materiile de baza

Media claselor V-VIII, care acum conteaza in proportie de 20% din media de admitere la iceu, ar putea fi inlocuita de media tezelor de la materiile Romana, Matematica si Istoriei sau Geografie, potrivit unei propuneri facuta de ministrul Educatiei, Valentin Popa, in urma unei discutii cu Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitar. De asemenea, tezele ar urma sa devina testari nationale cu subiect unic.





Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a propus, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii parintilor din invatamantul preuniversitar, ca la admiterea de liceu ponderea de 20% din media de admitere sa fie reprezentata de media tezelor de la materiile de bază: română şi matematică pentru clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a, plus istorie sau geografie în clasa a VIII-a.





Potrivit presedintelui Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitar, Iulian Cristache, propunerea ministrului Educatiei a venit in contextul in care cei mai multi parinti doresc revenirea la examenele nationale de admitere la liceu sau cel putin ca fiecare liceu sa organizeze examenele proprii de admitere.





“Avand in vedere ca exista un procentaj de 42% de analfabeti functionali, dar si rezultatele slabe de la Evaluarile Nationale, precum si faptul ca exista multi copii care intra cu note de 2, 3, 4, 5 la liceu, majoritatea parintilor isi doresc reintoarcerea la examenele nationale de amitere sau ca fiecare liceu sa organizeze propriul examen de admitere. Fostul secretar de stat Preoteasa a spus ca exista riscul ca un elev sa se blocheze in timpul unui astfel de examen, desi acesta este foarte bun. Si are dreptate. In acest context, dar si in urma cererii noastre de a fi introduse standarde unice de notare, ministrul Educatiei a propus aceasta solutie, dar nu este batuta in cuie. Ea va trebui supusa dezbaterii publice. A fost o discutie, pentru imbunatatirea sistemului”, a explicat pentru HotNews presedintele FNAP-IP, Iulian Cristache.





Potrivit acestuia, Federatia Asociatiilor de Parinti va avea discutii cu toate partidele politice si in ceea ce priveste Legea Educatiei Nationael, astfel incat sa existe o viziune de o perioada mai mare de timp si sa nu sa se mai schimba Legea atat de des.