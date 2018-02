Ultima lovitura a PSD in mediul universitar: Ministerul Educatiei a decis schimbarea componentei Consiliului care monitorizeaza invatamantul superior

Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a decis schimbarea componentei nominale a Consiliului National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior (CNSPIS), printr-un apel de candidaturi, lansat marti, pentru ocuparea celor 17 pozitii de membru ale acestui consiliu. Acesta ar fi ultima lovitura a PSD data mediului universitar, dupa ce, in 2017, fostul ministru al Educatiei, Pavel Nastase, a schimbat din temelii structura Consiliului General al CNATDCU, respectiv structura si conducerile unor comisii de specialitate, printr-un ordin de ministru.





Ministerul Educatiei Nationale a lansat, marti, un apel de candidaturi in vederea ocuparii celor 17 pozitii de membru ale CNSPIS.





"Avand in vedere functionarea deficitara a Consiliului National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior (CNSPIS) in raport cu solicitarile Ministrului Educatiei Nationale (MEN), de la constituirea prin OMEN 6110/16.12.2016 si pana in prezent, la care se adauga pe de o parte, lipsa de comunicare interna si lipsa transparentei in elaborarea documentelor si luarea deciziilor reclamata chiar de catre membrii acestui consiliu consultativ si dezacordul public exprimat de catre universitati cu privire la viziunea membrilor CNSPIS referitoare la domeniile de interes strategic asumate de Romania la nivel national si european, dar si de cerintele pietei muncii, pe de alta parte, MEN a decis schimbarea componentei nominale a acestui consiliu", explica un comunicat al Ministerului Educatiei, publicat marti pe site-ul institutiei.





Inscrierea pentru candidatura ce vizeaza ocuparea unei pozitii de membru in CNSPIS se face in intervalul 14.02.2018 (ora 08:00) - 28.02.2018 (ora 08:00), pe platforma https://www.brainmap.ro prin completarea formularului on-line disponibil. Formularul trebuie printat, semnat si incarcat in platforma impreuna cu CV-ul actualizat. CV-ul se incarca in pagina de Personal Information.





Ulterior, in perioada 1 martie - 4 martie 2018, Comitetul de selectie va evalua candidaturile depuse si va anunta public rezultatele. Selectia candidatilor se va realiza in baza criteriilor minimale prevazute in metodologia aprobata prin Ordinul ministrului nr. 5802 din 23.11.2016.





Lista nominala a celor 17 candidaturi selectate va fi publicata pe site www.edu.ro si va fi supusa consultarii publice timp de 5 zile, in perioada 3-8 martie, conform reglementarilor legale in vigoare. In acest interval orice persoana fizica sau juridica poate transmite opinii argumentate in raport cu nominalizarile Comitetului de selectie pe adresa de e-mail: dgis@edu.gov.ro.





Numirea membrilor CNSPIS, dupa solutionarea contestatiilor si analizarea tuturor opiniilor argumentate sau a eventualelor propuneri de completare, se face prin ordin al ministrului educatiei nationale.









Consiliul National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior (CNSPIS) este un organism consultativ al Ministerului Educatiei si are ca atributii principale elaborarea si actualizarea permanenta a indicatorilor de monitorizare a invatamantului superior si prognoza evolutiei acestuia.