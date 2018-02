Liviu Pop despre sustinerea probelor orale la Bacalaureat: Aceste competente se sustin in timpul semestrului al II-lea, chiar daca in lege sunt alineate care se contrazic

"Legea Educatiei nationale spune foarte clar competentele in conformitate cu articolul 77 (alin.4). Se spune clar ca aceste competente se sustin in timpul semestrului al II-lea. Celelalte probe scrise se sustin, tot conform articolului art.77 (alin.8) din Legea Educatiei, dupa absolvirea clasei a XII-a sau a XIII-a, ma refer aici la cei din zona invatamantului seral. Fapt pentru care competentele se organizeaza in semestrul al II-lea, chiar daca, intr-adevar, si aici putem discuta mult, sunt alineate in Legea Educatiei nationale care se contrazic. Ma refer la articolele 78-77, in care se specifica, pe de o parte, ca bacalaureatul poate sa-l dea numai absolventul de invatamant liceal, dar, in acelasi timp, ajunge la articolul care spune ca aceste competente trebuie sustinute totusi in semestrul al II-lea. Fapt pentru care in noua Lege a Educatiei nationale vom clarifica si acest aspect care nu a fost inca clarificat", afirma Liviu Pop.Presedintele Federatiei Spiru Haret, Marius Nistor, a declarat la RFI ca probele orale ale Bacalaureatului, care incep luni, sunt in afara legii, intrucat, potrivit Legii Educatiei, examenul poate fi sustinut doar de absolventi, iar la acest moment elevii de clasa a XII-a nu pot fi considerati absolventi.Ministerul Educatiei a anuntat intr-un comunicat ca probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale din cadrul examenului national de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2018) sunt programate in perioada 12-22 februarie 2018. Sunt asteptati sa participe cei peste 177.000 de elevi din clasele a XII-a si a XIII-a, dar si absolventi din promotiile anterioare.Ministerul Educatiei precizeaza ca, potrivit dispozitiilor art. 78 alin. (7) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, aceste evaluari pot fi organizate si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant, in timpul anului scolar, pe parcursul semestrului al II-lea, in fata unei comisii prezidate de directorul unitatii de invatamant si numite prin decizie a inspectorului scolar general, in conditiile stabilite de metodologia de examen.Reamintim ca aproape 150.000 de liceeni dau, luni, pentru prima data in istorie, primele probe ale Bacalaureatului in luna februarie, inainte sa termine clasa a 12-a. Conform unui ordin al fostului ministru al Educatiei, Liviu Pop, examenul national de Bacalaureat incepe in acest cu patru probe sustinute in aceasta luna.In acest context, "probele din februarie sunt in afara legii", declara la RFI presedintele Federatiei Spiru Haret, Marius Nistor. El mai spune ca cele patru probe, desi ii avantajeaza pe elevi, bulverseaza programul scolar din aceasta perioada.Acuzele lui Marius Nistor sunt dublate de USR, care arata intr-un comunicat de presa ca "astazi a avut loc prima sesiune a examenului national de bacalaureat ilegal".Partidul condus de Dan Barna sustine ca "aceste probe care au inceput astazi se desfasoara, in premiera nationala fara sa respecte Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011. Elevii claselor a XII-a vor fi evaluati desi ei nu au inca situatia scolara incheiata... Ministrii Educatiei actioneaza nu numai in afara definitiei si caracteristicilor intrinseci ale unui examen de maturitate cum este bacalaureatul, cat mai ales dictatorial, fara consultari publice sau prin incalcarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, ministrul Liviu Pop emitand ordinul nr. 4792/2017 in temeiul articolul 77, alin.(5) si art. 361".