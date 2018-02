Este ilegal bacalaureatul dat in timpul scolii? Acuzatii din partea USR si a unui sindicat din Educatiei

Reamintim ca aproape 150.000 de liceeni dau, luni, pentru prima data in istorie, primele probe ale Bacalaureatului in luna februarie, inainte sa termine clasa a 12-a. Conform unui ordin al fostului ministru al Educatiei, Liviu Pop, examenul national de Bacalaureat incepe in acest cu patru probe sustinute in aceasta luna.In acest context, "probele din februarie sunt in afara legii", declara la RFI presedintele Federatiei Spiru Haret, Marius Nistor. El mai spune ca cele patru probe, desi ii avantajeaza pe elevi, bulverseaza programul scolar din aceasta perioada.Acuzele lui Marius Nistor sunt dublate de USR, care arata intr-un comunicat de presa ca "astazi a avut loc prima sesiune a examenului national de bacalaureat ilegal".Partidul condus de Dan Barna sustine ca "aceste probe care au inceput astazi se desfasoara, in premiera nationala fara sa respecte Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011. Elevii claselor a XII-a vor fi evaluati desi ei nu au inca situatia scolara incheiata... Ministrii Educatiei actioneaza nu numai in afara definitiei si caracteristicilor intrinseci ale unui examen de maturitate cum este bacalaureatul, cat mai ales dictatorial, fara consultari publice sau prin incalcarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, ministrul Liviu Pop emitand ordinul nr. 4792/2017 in temeiul articolul 77, alin.(5) si art. 361".