Trei cercetatori romani: Mizeria iese de sub pres odata cu singura competitie nationala relevanta de proiecte de cercetare lansata in 2017

435 milioane lei de la bugetul central alocați în baza unei competiții naționale de proiecte la care au participat evaluatori „independenți” de la Academia Oamenilor de Știință din România, Beia Consult International S.R.L., Bioing S.A., Dfr Systems S.R.L., Ecologicplus Expert Srl, Electra Total Consulting S.A., Unitatea Militara 02583, Universitatea Creștină „Partium”, Varspeed Hydro Srl etc.;

bugetul competiției prezente (Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI) este mai mult decât dublul bugetelor celor 3 competiții naționale încă neevaluate (PCCF - Proiecte Complexe de Cercetare de Fronieră, PD - PostDoctorale, TE -Tinere Echipe), a căror contractare trebuia începută în primăvara lui 2017;

au fost cazuri de cercetători care au participat la evaluare și au și câștigat proiect, alături de cel puțin un caz în care soția a fost evaluator și soțul câștigător;

contractele privind conflictele de interese ale evaluatorilor au fost modificate expres și punctual în cazul acestei competiții.

Anul 2017 a marcat pecetluirea utilizării evaluatorilor români în competițiile de proiecte de cercetare naționale. Experților internaționali li s-a dat un grațios ultim șut în fund; am vorbit despre asta aici, între timp proiectul de hotărâre de guvern transformându-se în HG.Așadar, cei 435 milioane lei alocați competiției PCCDI au fost alocați folosind doar evaluatori „independenți” cu afiliere la instituții din România. Recent, UEFISCDI a publicat lista evaluatorilor folosiți, accesibilă aici.Problemele cu această competiție colcăie. În primul rând remarcăm că, în contractele pe care evaluatorii le semnează cu UEFISCDI, conflictul de interese este definit în mod diferit pentru competiții care fac parte din același Pilon 1 al PNCDI 3. Astfel, pentru competițiile de tip Postdoctorat (PD) și Tinere Echipe (TE) evaluatorilor li se cerea să confirme că „nu sunt implicat în această competiţie în calitate de Director de proiect sau membru al echipei de implementare”, în timp ce pentru PCCDI formularea a fost: „în cazul în care am depus propuneri de proiecte în calitatea de coordonator proiect/responsabil partener sau de membru echipă de cercetare în prezenta competiţie, nu voi evalua proiecte în domeniul propunerilor de proiecte depuse”. Menționăm că formularea în cazul proiectelor PD și TE respectă bunele practici la nivel internațional pentru evaluarea de proiecte de cercetare.Astfel, în cazul competiției PCCDI au existat câștigători de proiect care au fost în același timp și evaluatori (vezi Ionelia Taranu, Mihai Varlam, Gabriela Prelipcean și Radu Aurelian), respectiv soție evaluatoare cu soț câștigător (vezi Vergil Muraru și Muraru-Ionel Cornelia). Toți aceștia ar fi fost in conflict de interese în oricare altă competiție (TE, PD sau cele organizate de UEFISCDI în trecut) în afară de aceasta.Au mai existat și aplicanți care, chiar dacă proiectele lor nu au intrat la finanțare, au fost în același timp și evaluatori: Avram Marioara, Cernica Ileana, Copolovici Lucian, Costin Hariton-Nicolae, Gaman George Artur, Hadaruga Nicoleta Gabriela, Ionete Roxana Elena, Lazau Carmen, Nicolae Doina Nicoleta, Ozunu Alexandru, Pintilie Ioana, Popescu Florin, Radulescu Constanta Zoie, Polosan Silviu, Topala Ionut, Vizman Daniel.Accentuăm că această relaxare a criteriilor este un derapaj grav de la etica cercetării. Noi, semnatarii articolului, considerăm că toți cei care au acceptat să fie simultan de ambele părți ale baricadei s-au afundat cu bună știință în mocirla creată de minister, prin faptul că au profitat de lipsa unor bariere impuse oriunde în afară de această competiție.