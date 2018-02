Bacalaureat 2018 Ministerul Educatiei: Probele sunt monitorizate audio-video

Probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale din cadrul examenului national de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2018) se vor desfasura in perioada 12-22 februarie 2018. Sunt asteptati sa participe cei peste 177.000 de elevi din clasele a XII-a si a XIII-a, dar si absolventi din promotiile anterioare, informeaza duminica Ministerul Educatiei Nationale.





Potrivit dispozitiilor art. 78 alin. (7) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, aceste evaluari pot fi organizate si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant, in timpul anului scolar, pe parcursul semestrului al II-lea, in fata unei comisii prezidate de directorul unitatii de invatamant si numite prin decizie a inspectorului scolar general, in conditiile stabilite de metodologia de examen.





Conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A) se va desfasura in zilele de 12 si 13 februarie. In intervalul 14-15 februarie va avea loc evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (proba B). Vineri, 16 februarie, respectiv in zilele de 19 si 20 februarie se va desfasura evaluarea competentelor digitale (proba D). Probele orale se incheie cu evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C) - 21 si 22 februarie.





Probele scrise ale examenului national de Bacalaureat din prima sesiune sunt programate intre 25 si 28 iunie.





Subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana si in limba materna sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare si cuprind texte literare si nonliterare, functionale si nonfunctionale, cu un grad de complexitate care permite tratarea lor integrala in maximum 10-15 minute.





Rezultatul obtinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana/limba materna nu se exprima prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenta corespunzator grilei aprobate la nivel national: experimentat, avansat si mediu. Candidatul care refuza sa raspunda sau sa rezolve subiectele propuse la una din probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale se considera ca nu a sustinut proba.





Probele sunt monitorizate audio-video.

Nu este permis accesul candidatilor in salile de examen cu manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, si nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu, se mai spune in comunciatul MEN.