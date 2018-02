Calendarul examenului de bacalaureat 2018 ce incepe luni

Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A), potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educatiei Nationale. Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua in data de 13 februarie si va fi urmata de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (14 - 15 februarie).

In zilele de 16, 19 si 20 februarie este programata evaluarea competentelor digitale (proba D), iar in perioada 21-22 februarie se va desfasura evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C).





Prima proba scrisa - Limba si literatura romana - Ea) - va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura materna - Eb) este programata marti, 26 iunie, iar proba Ec) - proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima proba scrisa - la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - se va desfasura joi, 28 iunie.





Afisarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (pana la ora 12:00) si e urmata de depunerea contestatiilor (orele 12:00 - 16:00). Intre 5 si 8 iulie vor fi solutionate contestatiile, in timp ce afisarea rezultatelor finale este prevazuta pentru data de 9 iulie.





Inscrierile pentru sustinerea examenului in prima sesiune se fac in saptamana 29 ianuarie - 2 februarie 2018. Cursurile pentru clasele a XII-a si a XIII-a se incheie vineri, 25 mai.





A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 are urmatoarea structura:





10 - 13 iulie: inscrierea candidatilor





27 iulie: inscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente





20 august: limba si literatura romana - proba Ea) - proba scrisa





21 august: limba si literatura materna - proba Eb) - proba scrisa





22 august: proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisa





23 august: proba la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - proba scrisa





24 si 27 august: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A





28 august: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B





29-30 august: evaluarea competentelor digitale - proba D





30-31 august: evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala -proba C





1 septembrie: afisarea primelor rezultate (pana la ora 12:00) si depunerea contestatiilor





(orele 12:00 - 16:00)





2 - 5 septembrie: rezolvarea contestatiilor





6 septembrie: afisarea rezultatelor finale.