Asociatia Elevilor din Constanta a facut plangere la Ministerul Educatiei cerand revocarea prevederii ce obliga elevii sa isi depoziteze telefoanele mobile la inceputul orei

Intr-o postare pe pagina de Facebook , Asociatia Elevilor din Constanta precizeaza ca a "inceput oficial demersurile pentru revocarea prevederii prin care elevii sunt obligati sa isi depoziteze telefoanele mobile in spatii special amenajate pe durata cursurilor", atasand totodata si o captura cu plangerea prealabila transmisa Ministerului Educatiei Nationale in acest sens.Conform legii, explica AEC, Ministerul Educatiei "are 30 de zile in care poate abroga articolul in cauza, tinand cont de aspectele de nelegalitate sesizate de noi".AEC subliniaza insa ca, in cazul unui refuz, "avand in vedere ca prevederea restrange in mod nelegal exercitarea dreptului la proprietate privata", se va adresa instantei de contencios-administrativ si va cere anularea acesteia. In 9 ianuarie, ministrul Educatiei Liviu Pop anunta, pe Facebook , ca a fost modificat si completat Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Printre modificarile aduse s-a numarat si faptul ca "pe durata orelor de curs telefoanele mobile se pastreaza in locuri special amenajate din sala de clasa, setate astfel incat sa nu deranjeze procesul educativ". Aceasta masura a fost contestata de Asociatia Elevilor din Constanta , care considera ca decizia luata este neconstitutionala."Si pana in prezent elevilor le era interzis sa utilizeze telefonul mobil, doar ca prin aceasta modificare ministrul Educatiei introduce o noua teza, conform careia la inceputul fiecarei ore elevii sunt obligati sa isi depoziteze telefonul mobil in locul special amenajate. Acest lucru, in opinia noastra, este neconstitutional si limiteaza exercitarea posesei elevilor pentru un bun al lor (...) Sa ii pui pe elevi sa le depoziteze inseamna ca prezumam din start ca toti incalca regula si le utilizeaza", declara atunci presedintele AEC, Constantin-Alexandru Manda.Mai mult, asociatia atragea atentia ca, interzicand elevilor sa aiba asupra lor telefoanele mobile in timpul orelor de curs, acestia nu vor mai putea sa filmeze daca un cadru didactic face un abuz sau daca un elev agreseaza un cadru didactic.