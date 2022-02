​VIDEO INTERVIU Marian Timofti, despre profesia de somelier, în perioada de pandemie: „Din păcate, mulţi proprietari din sectorul HoReCa nu acceptă ca un somelier să-şi exercite atribuţiile pentru care s-a pregătit la scoală”

În 2020 şi 2021, principalele schimbări nu s-au produs atât în activitatea somelierilor, cât mai ales în procesul de instruire şi de formare a acestora. Chiar dacă, în multe momente, sectorul HoReCa nu a funcţionat în România, FNDA (Federaţia Naţională a Degustătorilor Autorizaţi) a susţinut, online, cursurile de Euro Sommelier.Cursurile susţinute de FNDA şi autorizate de „European School for Sommeliers” se desfăşoară pe platforma Zoom, mostrele şi materialele de curs sunt expediate cursanţilor acasă, iar examenul este susţinut tot online.În România sunt certificaţi peste 1000 de somelieri. Înainte de pandemie, majoritatea cursanţilor erau profesionişti din HoReCa care doreau o diplomă de somelier pentru a-şi găsi un loc mai bun de muncă în industrie. Din păcate, mulţi proprietari din sectorul HoReCa nu acceptă ca un somelier să-şi exercite atribuţiile pentru care s-a pregătit la scoală: să selecteze vinurile, să stabilească preţurile de vânzare, să stabilească stocurile şi să decidă cu ce preparate din meniu să fie asociate vinurile. Din acest motiv, mulţi somelieri aleg să nu mai lucreze în restaurante.Majoritatea somelierilor, după ce termină şcoala, îşi caută un loc de muncă în domeniul marketingului de vin: sampling în supermarketuri, promovarea producătorilor de vin în cadrul unor evenimente de lansare sau de prezentare. Somelierul este un bun ambasador pentru un producător sau un distribuitor de vin, deoarece are cunoştinţele şi vocabularul necesar comunicării vinului.Sunt oameni cu cele mai diferite meserii, care nu intenţionează să lucreze în HoReCa după terminarea cursurilor de somelieri (medici, profesori universitari, ingineri, oameni de marketing din companii multinaţionale etc.). Interesul acestei categorii de cursanţi este acela de a cunoaşte vinul şi modul cum acesta poate fi asociat cu mâncarea. Sunt persoane cu care îţi face plăcere să dialoghezi, deoarece vin dintr-o cultură unde e important să pui întrebări şi să înţelegi.Statul român şi entităţile sale care au stabilit programa pentru şcolile noastre de somelieri (în anul 1996), au încărcat materia de curs cu diverse capitole care irosesc inutil timpul cursanţilor: cunoaşterea regulilor în caz de incendiu, cunoaşterea regulilor de igienă personală şi multe alte module pe care, oricum, profesioniştii din HoReCa le urmaseră deja pentru a fi angajaţi în industrie. Această programă avea, de ceva vreme, o reală nevoie de a fi actualizată cu ceea ce se învaţă, în prezent, în şcolile europene şi internaţionale de somelieri.La cursurile FNDA, programa este la standarde internaţionale şi nu poate fi modificată la nivel local, tocmai pentru ca examenul să poată fi certificat de către „European School for Sommeliers”. Pentru că România să poată avea candidaţi cu şanse de succes la concursurile internaţionale de somelieri, este necesară pregătirea lor după aceste standarde.