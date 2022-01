Drink Insider shopping tips: Cum alegem vinul potrivit, la supermarket?

În prezent, toate lanţurile de supermarketuri vând vin. Nu voi da aici nume, dar nu toate supermarketurile vând vin în mod competent. Unele au oameni specializaţi, care merg la crame, fac parteneriate şi pregătesc oferte speciale şi exclusivităţi pe tot parcursul anului. Cum recunoaştem un asemenea lanţ de supermarketuri? Relativ simplu: sunt acele magazine care au sectoare de vin bine delimitate, cu somelieri sau vânzători specializaţi care asistă vânzarea la raft, care oferă vinuri spre degustare şi care comunică eficient ofertele speciale.Un târg de vin este un prilej de a cumpăra vinuri direct de la producători, la preţuri foarte bune. Mai mult, un târg este un moment privilegiat, în care aveţi ocazia să primiţi sfaturi de la somelierii, enologii şi proprietarii prezenţi, puteţi degusta vinurile şi puteţi cumpăra, mai apoi, în cunoştinţă de cauză. Nu vă lăsaţi intimidaţi de ideea că un târg de vin este doar pentru specialişti! Producătorii de vin de-abia aşteaptă, în realitate, prezenţa publicului larg. Cele mai interesante târguri sunt cele de primăvară, când apar vinurile noi, din recolta toamnei anterioare.Nu luaţi decizii de cumpărară bazate pe zvonistică şi mitologie urbană. Pregătiţi-vă achiziţiile citind presa de specialitate sau presa generalistă, dacă publicaţia cu pricina are o secţiune dedicată vinului. Nu uitaţi că un smartphone vă poate oferi acces, prin intermediul aplicaţiilor specializate, la toate informaţiile de care aveţi nevoie, chiar la faţa locului, atât în ceea ce priveşte caracteristicile vinurilor, cât şi referitor la spinosul subiect al preţurilor. Informaţia s-a democratizat, aşa că profitaţi de asta şi când cumpăraţi vin. E suficient să scanaţi eticheta unui vin cu aplicaţia potrivită şi „bingo”!Nu este nevoie să parcurgeţi întreaga secţiune de vinuri şi să pierdeţi timp inutil. Alegeţi vinurile în funcţie de felurile de mâncare pe care le serviţi la masă. Nu complicaţi lucrurile, mergeţi fără frică pe asocierile clasice: un vin roşu la carne de porc, vită sau brânzeturi maturate, un spumant brut pentru aperitive şi brânzeturi proaspete, un vin alb sau rozé pentru pentru salate, peşte, fructe de mare sau carne de pasăre. Lăsaţi specialiştii să se certe pe nuanţe, alegeţi doar combinaţiile care vă fac plăcere!În cazul unei sticle de 4-6 euro (aşa-zisele „vinuri de consum curent”), anul de recoltă de pe etichetă este esenţial, e prima informaţie pe care trebuie s-o căutăm şi ar trebui să fie un criteriu eliminatoriu în decizia noastră de cumpărare. Toate detaliile de care aveţi nevoie le găsiţi în acest articol Drink Insider. În acest fel, veţi putea face uşor diferenţa între o promoţie de care merită să profitaţi şi o lichidare de stoc de care trebuie să vă feriţi.Preţul unei sticle depinde de mulţi factori, inclusiv de volumele produse şi de reputaţia producătorului. Prin urmare, nu este întotdeauna un criteriu absolut în ceea ce priveşte calitatea vinului. Cu alte cuvinte, există vinuri cu preţuri modice (totuşi, nu mai mici de 4 euro) care se pot dovedi dezirabile, la fel cum există vinuri cu preţuri relativ mari (peste 15-20 de euro), care se pot dovedi dezamăgitoare. Preţul trebuie întotdeauna corelat cu ţara, regiunea şi notorietatea brandului. E o discuţie mult mai lungă decât poate încăpea în acest articol, aşa că voi reveni cu altă ocazie.La concursurile de vin, cam o treime din sticle sunt premiate. O sticlă cu o medalie obţinută la un concurs merită luată în considerare, cel puţin în principiu. Nu e un criteriu absolut, dar măcar ştim că respectivul vin a trecut prin paharul câtorva experţi a căror treabă e să deguste sute sau chiar mii de vinuri anual, la diverse concursuri, pentru ghiduri sau reviste de specialitate. E totuşi ceva mai mult decât sfatul pe care-l poţi obţine de la un coleg de la birou, într-o discuţie la cafea.Nu e o regulă absolută, dar de multe ori, aceste oferte semnalează lichidări de stoc, iniţiate, de la caz la caz, de către producător sau de către supermarket. Cea mai bună strategie e să cumpăraţi mai întâi o sticlă, să mergeţi acasă s-o gustaţi şi apoi, dacă vă place, să reveniţi în magazin şi să cumpăraţi „tot pachetul”.Lumea vinului e plină de vinuri slabe cu etichete frumoase şi de etichete urâte care ascund vinuri remarcabile. Eticheta vinului este strict legată de calitatea marketingului şi mai puţin de calitatea vinului. Citiţi mai degrabă indicaţiile de pe contraetichetă, provenienţa, numele proprietarului, tipul de viticultură (ecologică de exemplu), tot atâtea garanţii concrete ale calităţii lichidului din sticlă.Spor la cumpărături!