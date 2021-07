Controverse Drink Insider: Femeia frumoasă şi vinul bun. Sau viceversa

Concursurile de frumuseţe sunt cea mai subtilă metodă de a insulta femeile – evident, pe cele care nu participă. Procedura e simplă: alegem un grup de domnişoare superbe, le sucim, le răsucim şi, în final, un juriu hotărăşte, conform unor criterii evident subiective, care e „cea mai frumoasă femeie”. Chiar dacă nimeni n-o spune, rezultă, implicit, că restul femeilor sunt, dacă nu mai urâte, cu siguranţă mai puţin frumoase.





Prin urmare, regăsim în presă (şi nu numai) exprimări de genul „cea mai frumoasă femeie din lume” nu ştiu ce a făcut, sau „cea mai frumoasă femeie din România” nu ştiu ce a dres. Pot să-mi imaginez frustrarea femeilor care, frumoase fiind, nu-şi pot reproşa decât faptul că se simt incompatibile cu lumea concursurilor de frumuseţe. Aşa că, în ceea ce mă priveşte, dacă cineva deschide o discuţie pe tema „care e cea mai frumoasă femeie”, fac repede zapping pe alt canal.







În România, am participat adesea la degustări de vin organizate de către producători sau importatori care vehiculau sintagme de tipul „cel mai bun Merlot/Cabernet/Syrah din România” sau „cel mai bun vin din România/Franţa/Italia”. Pe lângă faptul că formulările cu pricina indică un discurs de marketing rudimentar („vinul meu e cel mai bun, iar restul sunt mai slabe”), această abordare denotă şi o lipsă de respect faţă de competitori, dublată de o neîncredere în propriile forţe.





În orice sport, un jucător care nu-şi respectă concurenţii se descalifică singur. În multe ţări din Europa, e o veritabilă plăcere să stai de vorbă cu producători de vin care, după ce-ţi prezintă marfa lor, au întotdeauna grijă să-i laude şi pe vecinii de podgorie. E adevărat, se mai întâmplă şi pe la noi, dar atât de rar încât e mai degrabă o excepţie. Aşa că, în ceea ce mă priveşte, dacă cineva deschide o discuţie pe tema „care e cel mai bun vin”, fac repede zapping pe alt canal.





Cred, cu tărie, că nu există „cel mai bun vin”, la fel cum nu există nici „cea mai frumoasă femeie”.





PS: Acesta este un articol, cumva, aniversar. Exact acum un an, când am început sectiunea „Drink Insider”, am promis cititorilor HotNews.ro că Mâncarea va fi fudulie, iar băutura temelie! Dacă ne-am ţinut, cât de cât, de promisiune, rămâne ca tot cititorii HotNews.ro să decidă. Oricum ar fi, trebuie musai să vă mai fac o promisiune: urmează încă un an în care vom publica, în fiecare săptămână, noi articole care să provoace spiritul pasionaţilor de băuturi!