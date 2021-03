VIDEO INTERVIU Mircea Matei, director general Villa Vinèa: "La eveniment, am fost emoţionat toată seara, fiindcă aici, în vârful dealului, dacă pica internetul nu mai aveam soluţie de rezervă"

​Articol susţinut de Paharnicul.ro

Contextul pandemiei de Covid-19 nu a permis organizarea unui eveniment cu public.

Un eveniment în aer liber nu se putea organiza în luna februarie, din cauza frigului.

O ediţie foarte limitată a vinului Argilla 2016: doar 286 de sticle magnum (1,5 litri) au fost produse şi îmbuteliate.

Pentru a trimite câte o sticlă întreagă de Argilla la fiecare client şi colaborator al cramei, costurile ar fi fost extrem de ridicate (cca. 250 lei/sticla magnum).

Au fost pregătite mostre din 4 vinuri (sticle de câte 200 ml, protejate cu gaz), ambalate în cutii speciale şi trimise, prin curier, către cca. 130 de clienţi şi colaboratori ai cramei. Suportul logistic a fost asigurat de către Marian Timofti (somelier).

Evenimentul din cramă a fost filmat şi difuzat în direct pe Facebook. Suportul tehnic a fost asigurat de către Laurenţiu Achim (somelier şi specialist multimedia).

A participat online, din Italia, Heiner Oberrauch (proprietarul Villa Vinèa).

La eveniment au participat, de la faţa locului, Mircea Matei (directorul general Villa Vinèa), Mihály ‘Mişi’ Deneş (enologul Villa Vinèa), Marian Timofti (somelier, preşedintele FNDA), Marius Danciu (somelier, restaurant Privo Tg. Mureş), István Varga (autorul etichetei sablate Argilla).

Evenimentul a fost filmat în sala baricurilor din crama Villa Vinèa.

Proprietarul cramei a deschis întâlnirea online cu o scurtă istorie a podgoriei din România şi a familiei sale, implicată în industria de vin din Italia de 6 generaţii.

Enologul cramei şi cei doi somelieri au prezentat vinurile şi au sugerat asocieri gastronomice originale pentru fiecare.

Autorul etichetei a arătat în direct procesul de sablare a etichetei pe sticla vinului Argilla.

Posibilitatea de a reuni un număr mare de participanţi, din zone geografice diferite, care se pot conecta cu crama, cu vinul şi cu atmosfera momentului.

Nu numai invitaţii dar şi vorbitorii la eveniment pot participa din alte locaţii, chiar din ţări diferite, ca în cazul de faţă.

Participanţii pot intra pe Facebook Live, pot degusta, împreună cu enologul şi somelierii din cramă, mostrele primite acasă şi se pot retrage oricând doresc, gestionându-şi astfel judicios timpul.

Eliminarea costurilor de transport şi de cazare, dar şi economisirea timpului de deplasare (câteodată principalul motiv pentru care refuzăm un eveniment care are loc la mare distanţă de casă).

Reducerea timpului de organizare şi a costurilor pentru cramă.

În urma evenimentului rămâne o înregistrare video care poate fi folosită ulterior ca suport de marketing şi comunicare către cei care nu au participat live.

Lipseşte interacţiunea socială care a caracterizat, până de curând, orice lansare şi degustare de vin.

Transmiterea descrierii senzoriale a vinului este limitată în cazul unei degustări virtuale.

Calitatea video şi audio poate avea de suferit dacă infrastructura de comunicaţii are discontinuităţi.

Un eveniment online, care depinde 100% de o conexiune la internet, este supus unui risc semnificativ, într-o locaţie departe de oraş, dacă nu există o soluţie de rezervă la furnizorul de internet.

Pe 11-12 iunie 2021, planificăm, la crama Villa Vinèa, un mic festival, un eveniment offline, care va dura de vineri şi până sâmbătă după-amiază. Pe lângă clasicele tururi de cramă şi degustări, un artist important va cânta live (încă nu putem dezvălui numele lui), vor fi prezenţi şi câţiva artişti locali, iar Teatrul Naţional „Liviu Rebreanu" din Tg. Mureş va organiza un campionat de improvizaţie. Vor fi multe surprize, pentru toate gusturile (ateliere de pictură, plimbări cu bicicleta prin vie etc.). Garantăm două zile frumoase tuturor celor care vor participa.