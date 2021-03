​VIDEO INTERVIU Marian Timofti, somelier: "Paharul de vin se ţine doar de picior. Nu e un moft, avem o explicaţie tehnică pentru această regulă"

Paharul se alege în funcţie de culoarea vinului pe care trebuie să-l servim la masă.Paharul de vin alb are cupa mai mică în diametru şi este „mai închis” la partea superioară, pentru a dirija cât mai eficient parfumurile către nasul degustătorului.Vinurile rozé se servesc în pahare de vin alb.Paharul de vin roşu are diametrul cupei mai mare, pentru a facilita oxigenarea vinului şi este „mai deschis” la partea superioară, pentru a dispersa parfumurile intense ale vinului roşu.Cu ceva vreme în urmă, se spunea că trebuie să turnăm o cantitate de vin egală cu o treime din volumul paharului, adică până la nivelul diametrului maxim al cupei.La şcoala de somelieri, avem o altă regulă: în pahar, fie că el este de vin alb sau de roşu, turnăm aceeaşi cantitate de lichid, circa 90-100 mililitri.Este mult mai greu să rotim vinul în pahar, dacă nu respectăm regulile de umplere de mai sus. Când rotim vinul într-un pahar prea plin, lichidul se poate vărsa pe masă.Vinul roşu are nevoie „să se deschidă”, adică are nevoie de oxigen, iar rotirea paharului accelerează acest proces. Astfel, paharul de vin roşu acţionează ca un mini-decantor. Pe de altă parte, rotirea vinului în pahar ajută la degajarea mai eficientă a parfumurilor din vin.Paharul de vin se ţine doar de picior. Nu e un moft, avem o explicaţie tehnică pentru această regulă. Ca să nu încălzim vinul şi să nu-i denaturăm caracteristicile şi identitatea originală, mâna degustătorului trebuie să stea cât mai departe de cupa paharului.Paharul se prinde de picior cu trei degete (arătător, degetul mijlociu şi degetul mare), iar în momentul ridicării paharului de pe masă, degetul mic se aşează sub talpa paharului, oferind un suport confortabil. Această priză facilitează înclinarea şi rotirea paharului, în siguranţă, în toate direcţiile.Prinderea paharului de cupă sau de talpă este o abordare inestetică şi neprofesională. Vinul are o anumită temperatură recomandată de servire şi atingerea cupei cu mâna va creşte imediat această temperatură cu circa 4-5 grade.Mai există şi un factor vizual care intervine când atingem cupa paharului: urmele de grăsime lăsate de degete pe sticlă sunt inestetice.Acasă, paharul se spală doar cu apă caldă şi fără detergent, după care se şterge, la interior şi la exterior, cu o cârpă care nu lasă deloc scame. Nu se recomandă spălarea paharelor de vin în maşina de spălat vase, deoarece grăsimea de pe farfurii se poate transfera pe pahare.În baruri şi restaurante, paharele se spală în maşini profesionale, doar pentru pahare, ce folosesc un detergent special, neutru, care nu lasă urme şi parfumuri pe pahar.După spălare, nu se recomandă depozitarea paharelor în cutiile originale de carton. Se poate întâmpla ca paharele să împrumute un miros neplăcut, de carton ud. Cel mai bine este să păstrăm paharele într-o vitrină cu uşi de sticlă, pe o suprafaţă curată, de lemn.