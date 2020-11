VIDEO INTERVIU Silviu Traşcă, manager podgorie, Crama Oprişor: "Producţia mare la hectar nu mai este un obiectiv al viticulturii moderne"

​Articol susţinut de Crama Oprişor

Din punct de vedere climatic, anul ideal înseamnă: zăpezi nu foarte mari, dar suficiente şi temperaturi care să nu scadă sub -20 de grade în timpul iernii, să nu apară brumă sau îngheţ târziu în primăvară, precipitaţiile să fie moderate (2-3 zile să plouă, cam 20 litri/mp şi apoi să urmeze o pauză de circa 20 de zile, în care să se poată lucra în vie), temperaturile maxime în timpul verii să fie în jur de 28-30 grade, iar toamna, în campania de recoltare, să nu plouă.Dacă plouă foarte mult şi, timp îndelungat, cerul este înnorat, se pot instala diverse boli ale viţei-de-vie (putregai, mana etc.), ceea ce-l obligă pe viticultor să facă lucrări manuale suplimentare şi anumite tratamente, pentru ca strugurii să nu fie afectaţi.În campania de recoltare, ploile împiedică desfăşurarea la timp a lucrărilor, dar pot duce şi la instalarea mucegaiului pe struguri, afectând calitatea acestora.În 2020, în podgoria Oprişor (sudul Olteniei, judeţul Mehedinţi), nu a fost zăpadă până în lună martie, a fost secetă până în luna mai, când, din fericire, a plouat suficient (120 litri/mp) şi s-a refăcut necesarul de apă din sol. Pe timpul verii, chiar dacă au fost episoade de ploaie de câte o săptămâna, nu au apărut deloc boli ale viţei-de-vie.A fost un an bun în vie, atât calitativ cât şi cantitativ, producţia anului 2020 a fost una „sănătoasă”, prin urmare, în cramă există toate premizele pentru obţinerea unor vinuri de bună calitate.Ponderea e cam egală, nu se poate una fără altă!Dintr-a doua jumătate a lui octombrie, se încep lucrările la sol cu arătura de toamnă, care permite oxigenarea solului şi acumularea apei din zăpezi şi ploi. Începând cu 20 noiembrie, după ce cad frunzele şi până la 1 martie, se face tăierea viţei-de-vie. Operaţia de tăiere se întrerupe când temperaturile scad sub -10 grade. Din luna martie, se începe revizuirea sistemului de susţinere a viţei-de-vie (spalieri, sârme de susţinere), după care se face legarea corzilor tăiate. În aprilie, se face plivitul (îndepărtarea lăstarilor de pe tulpină, pentru aerisirea plantelor), după care se face dirijatul (băgarea lăstarilor printre sârmele de susţinere). Apoi se face cârnitul (tunderea) viţei-de-vie cu maşini specializate, urmat de desfrunzit (îndepărtarea frunzelor din dreptul strugurilor).Normarea începe odată cu tăierea viţei-de-vie, prin reducerea numărul de muguri şi se continuă după înflorit, prin reducerea ciorchinilor de pe fiecare butuc.Normarea producţiei se face pentru a reduce producţia la hectar până la valoarea dorită de enolog. Vinurile premium se obţin de pe parcele cu maximum 5-6 tone/hectar, iar vinurile de consum curent de pe parcele cu 8-10 tone/hectar.Producţia mare la hectar nu mai este un obiectiv al viticulturii moderne. Vinurile de calitate se obţin de pe parcele cu producţie mică.Recoltarea manuală a strugurilor permite o primă selecţie a ciorchinilor, iar culesul se face în lădiţe mici, astfel încât strugurii rămân întregi, fără boabe sparte. Lădiţele se pot stoca în camere frigorifice, sau pot fi aşezate pe banda de sortare, acolo unde se face o a doua selecţie a strugurilor, prin îndepărtarea bobiţelor stricate şi a frunzelor rămase de la cules.Recoltarea mecanizată se face cu maşini speciale, care adună ciorchinii şi îi vărsă în bene mari, după care strugurii, pentru a nu se altera, sunt transportaţi cât mai rapid în cramă.Din cele 250 de hectare de vie ale Cramei Oprişor, 60% se recoltează mecanizat (pentru vinurile de consum curent) şi 40% se recoltează manual (pentru vinurile premium).Vinurile premium sunt obţinute de pe parcele cu producţie mică, cantitatea de muncă manuală înglobată este mult mai mare, atât pentru operaţiile care se fac în vie, în tot timpul anului, cât şi la faza de recoltare şi sortare a strugurilor. La toate acestea se adaugă procesul tehnologic din cramă, care este mai complex şi durează mai mult timp. Toate aceste operaţii împlică nişte costuri care se regăsesc în preţul vinului.