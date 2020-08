VIDEO INTERVIU Valeriu V. Cotea: "Atunci când aleg un vin, mă uit dacă a fost medaliat sau nu"

Marea majoritate a concursurilor sunt organizate de entităţi private şi nu de stat.Ca să primeşti girul Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului (OIV), cea care patronează de obicei un asemenea concurs, trebuie să ai aprobarea guvernului ţării tale. Pe site-ul OIV se găseşte lista concursurilor patronate de această organizaţie.Sunt şi concursuri care nu au girul OIV. Acest patronaj nu este obligatoriu.Există un regulament al OIV pentru organizarea unui concurs. La concursurile patronate de OIV, e întotdeauna prezent un delegat al organizaţiei, care supervizează desfăşurarea competiţiei şi care întocmeşte un raport. Dacă acest raport nu este favorabil, concursul poate pierde patronajul OIV.Din perspectiva organizatorului, fiecare ţară producătoare sau importatoare de vin ar trebui să fie mândră că organizează un asemenea concurs, în special prin prisma brandului de ţară.Din perspectiva consumatorului, dacă acesta alege un vin din raft cu „o bulină” (n.r. o medalie) obţinută la un concurs serios, atunci are o garanţie în plus, fiindcă ştie că sticla respectivă a trecut şi prin mâna unui juriu.Din perspectiva producătorului, dacă ai obţinut o medalie la un concurs, asta nu înseamnă că poţi să măreşti preţul, dar vinul „îţi pleacă din raft” (n.r. cresc vânzările) şi asta-i partea cea mai interesantă, asta-i miza.Organizatorul anunţă data concursului şi producătorii îşi înscriu vinurile online.Competitorii trimit câte 4 probe (sticle) din fiecare vin înscris: una pentru control, una pentru degustare în concurs, una de rezervă în cazul unui defect şi una care rămâne ca martor, timp de 1 an, în custodia organizatorului.Producătorul alege vinurile pe care le înscrie în concurs şi nu organizatorul. De obicei, trebuie să ai măcar 1000 de litri dintr-un vin, ca să-l poţi înscrie la concurs. Sunt şi excepţii, pentru vinurile speciale (icewine, vinuri din struguri botritizaţi etc.), la care se acceptă şi înscrierea unui vin „din butoiul mic”.La un concurs există mai multe jurii (comisii). Niciun jurat nu poate degusta mai mult de 45-50 de vinuri într-o zi. Un juriu e format din 5-7 degustători, dintre care, la un concurs internaţional, cel puţin jumătate trebuie să fie străini (n.r. nu din ţara organizatoare).Juraţii pot fi enologi, cadre didactice din învăţământul universitar de profil, jurnalişti specializaţi pe vin, somelieri. Ca să ajungi în juriul unui concurs internaţional, trebuie să ai o experienţă solidă. În urma concursului, juraţii sunt şi ei evaluaţi.În prezent, din ce în ce mai multe femei fac parte din jurii, deoarece s-a demonstrat că ele au o acurateţe a simţurilor care o depăşeşte, uneori, pe cea a bărbaţilor. Preşedintele de comisie este, de obicei, un enolog şi el are rolul de a face legătura între membrii juriului şi oficialii concursului. Preşedintele poate decide o redegustare şi poate cere sticla de rezervă.Preşedintele îi supraveghează pe ceilalţi juraţi, dar şi notează vinurile, ca orice alt degustător din concurs.Degustare se face în orb, iar juraţii primesc vinul în pahar fără să ştie cine e producătorul, sau ţara de provenienţă.Juraţii au la dispoziţie doar câteva informaţii pentru a puncta vinul: categoria/tipul vinului (sec, demisec, demidulce, dulce, spumant etc.), gradul alcoolic şi anul de recoltă.Pentru fiecare vin, degustătorul trebuie să completeze o fisă (în prezent, notarea se face pe o tabletă). Se analizează 4 aspecte ale vinului: cel vizual, cel olfactiv, cel gustativ şi armonia generală.Sistemul de punctare este unul cu 100 de puncte. Vinurile sub 40 de puncte sunt descalificate.Fiecare jurat dă o notă vinului, extremele (nota cea mai mică şi cea mai mare) se elimină, iar din restul notelor se face o medie, obţinându-se, astfel, punctajul final al vinului.Vinurile între 82 şi 85 de puncte primesc medalii de argint, cele între 85 şi 92 de puncte primesc medalii de aur, iar cele peste 92 de puncte primesc mari medalii de aur. Numărul de medalii acordate nu poate depăşi 30% din numărul total de vinuri înscrise în concurs.Berliner Wine Trophy (Germania), Mundus Vini (Germania), Vinalies Internationales (Franţa), Vinarium (România) etc.