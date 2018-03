Fostul sef al ANAF Sorin Blejnar, achitat in prima instanta in dosarul "Motorina"

Fostul sef al ANAF a fost acuzat, in acest dosar, de fapte de evaziune fiscala cu produse petroliere care ar fi generat un prejudiciu de peste 21 de milioane de lei la bugetul de stat.Procesul a inceput la Tribunalul Brasov in anul 2012, in acest dosar mai fiind fost trimise in judecata 17 persoane fizice si juridice, doi sefi din cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Brasov, in cauza fiind cercetat si Codrut Marta, fost consilier al lui Blejnar.Potrivit procurorilor DIICOT Brasov, o grupare infractionala constituita de cetateni romani, unguri si italieni ar fi initiat un amplu mecanism evazionist pentru a nu plati accize pentru aproximativ 5.000 de tone de motorina comercializate pe piata interna, prejudiciind astfel bugetul de stat cu peste 10,5 milioane de lei reprezentand TVA si peste 10,8 milioane de lei reprezentand accize pentru motorina.Gruparea infractionala achizitiona motorina in regim suspensiv de la plata accizelor, declarand ca aceasta va fi livrata intracomunitar in Polonia, insa de fapt cantitatile de combustibili erau revandute prin statiile de distributie de carburanti din Romania sau direct catre utilizatori finali, spun procurorii DIICOT.Potrivit procurorilor, grupul infractional ar fi fost sprijinit de factori de decizie de la ANAF si Directia Judeteana de Accize si Operatiuni Vamale Brasov, care nu au dispus efectuarea de controale adecvate la firmele prin care erau derulate operatiunile ilegale cu motorina.