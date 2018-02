Fostul procuror DNA Mircea Negulescu, audiat la Parchetul General

In una dintre aceste plangeri, fostul deputat Vlad Cosma acuza patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor Justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in serviciu si constituire de grup infractional organizat.Antena 3 a difuzat cateva inregistrari in care Vlad Cosma sustine ca procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea au incercat sa 'inventeze dosare in baza unor probe fabricate' unor importanti oameni politici si de afaceri, printre care Sebastian Ghita.