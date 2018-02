Termen la Curtea de Apel Bucuresti intr-un proces in care o femeie a dat statul in judecata pentru incalcarea Conventiei Europene a Drepturilor Omului

Dosarul, in care statul roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, are calitatea de parat, se afla pe rolul Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, potrivit informatiilor postate pe portalul instantelor de judecata.La primul termen, din 11 ianuarie, instanta a constatat ca reclamanta trebuie sa plateasca o taxa de timbru de 600 de lei si a dispus amanarea cauzei."A sosit momentul sa trag la raspundere statul roman pentru bataia de joc la care suntem supusi - noi, romanii - dupa ce am castigat procese in instanta impotriva administratiei publice si administratia refuza sa respecte hotararile definitive ale instantelor. 5 ani dupa ce am castigat - definitiv - dreptul de a circula pe un drum public normal, suntem in continuare sinistrati la domiciliu 3 anotimpuri pe an (cand ninge sau ploua); 4 ani dupa ce instanta a stabilit - definitiv - penalitati de 100 de lei/zi intarziere in sarcina administratiei, nu am primit niciun ban; 3 ani dupa ce alta instanta a obligat administratia sa-mi plateasca 80 de euro/zi pentru a putea inchiria un 4x4 (sa pot circula), administratia nu a platit nici primul euro; 2 ani dupa ce alta instanta a incuviintat la executare silita obligatia administratiei de a-mi plati 80 de euro/zi, executorii din Arges refuza sa execute", a scris Simona Niculescu intr-o postare pe o retea de socializare.