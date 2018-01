Emil Boc, audiat ca martor in dosarul lui Mihai Lucan

"El a fost ajutat in Cluj de Emil Boc. El nu putea sa faca business-ul numit Lukmed fara domnul Boc. O sa vedeti in succesiunea de hotarari de Consiliu local cum se faciliteaza din ce in ce mai mult acest business numit de pacient 'Lucfurt'. Domnul Emil Boc a fost operat de profesorul Lucan si la clinica de stat, si la clinica privata. Domnul Boc l-a numit consilier personal. Ma intreb, vazand ce personaj malefic este Lucan, ce anume l-a invatat domnul Lucan in calitate de consilier pe probleme de sanatate pe domnul Boc? Am facut o sesizare sa fie anchetat domnul Boc, sa fie anchetat domnul Funar, care a oferit prima concesiune facuta pe niste privilegii pe care profesorul Lucan le putea oferi acestor persoane. In cazul de fata, domnul Boc a avut o problema de sanatate si mergea pe un anumit circuit, fara sa dea niciun leu, ori la clinica de stat, ori la clinica privata (...) Daca vreti o reteta de succes in afaceri, aceasta este - primesti aproape de centrul Clujului 1.000 de metri patrati. Faci o clinica privata. In acea clinica privata, care este construita pe o concesiune a Primariei, faci un profit de minim un milion de euro pe an", declara pe 4 ianuarie Emanuel Ungureanu, dupa o vizita la DIICOT.Medicul Mihai Lucan este cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane lei, fiind suspectat ca a transferat ilegal la clinica sa privata aparatura ce apartinea Institutului de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca.