Fiul si ginerele lui Mihai Lucan, audiati timp de cateva ore la DIICOT

Ciprian Valerian Lucan este cercetat sub control judiciar in dosarul privind delapidarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca.Joi seara, in acest dosar a fost audiat la DIICOT si ministrul Sanatatii, Florian Bodog. "In cursul zilei de ieri, am dat declaratii complete, in calitate de martor, in acest dosar. Ca de fiecare data, am raspuns favorabil demersurilor justitiei si voi continua sa fac acelasi lucru ori de cate ori sunt solicitat, ca ministru, dar si ca cetatean. Deoarece exista o ancheta in curs am datoria si responsabilitatea unui comportament discret, prudent si rezervat. Voi sprijini pe cai institutionale, in masura competentelor de care dispun, aflarea adevarului in acest caz, ca si in celelalte dosare din Sanatate", a scris Bodog, joi, pe Facebook.Deputatul USR Emanuel Ungureanu, cel care a facut un denunt in acest dosar, afirma miercuri ca actualul ministru al Sanatatii ar fi intervenit in timpul unui control la Institutul de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca si ca intre Mihai Lucan si Florian Bodog exista o legatura de rudenie.Pe 21 decembrie, Mihai Lucan, fiul acestuia, directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, Dan Emil Fofiu - Sanpatreanu si directorul economic Sanda Rodica Baciu au fost retinuti pentru 24 de ore de catre procurorii DIICOT, pentru delapidare si constituirea unui grup infractional organizat. Pe 22 decembrie, magistratii Tribunalului Bucuresti au respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a fostului sef al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj si a fiului acestuia, hotarand sa fie plasati sub control judiciar.Potrivit procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privata fara acte, consumabilele necesare find achitate tot de institut. Astfel au fost tratati 159 de pacienti, findu-le percepute sume cuprinse intre 3.000 si 6.700 euro/interventie.Zeci de plangeri privind decontari ilegale si defavorizarea unor pacienti de catre medicul urolog Mihai Lucan au fost facute de pacienti, dar si de medici de la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, a declarat fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu, precizand ca, dupa trimiterea Corpului de control la institutut, in cele sapte luni de mandat, "din fiecare plangere iesea cate un dosar care era trimis organelor de control". Voiculescu mai spunea ca medicii, colegi ai profesorului Mihai Lucan, nu au facut dezvaluiri despre ilegalitatile comise de acesta, pentru ca riscau sa isi piarda functiile, existand chiar o situatie in care un medic care a pus la indoiala autoritatea lui Lucan a fost lovit, amenintat si i-au fost sabotate operatiile.