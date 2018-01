Tribunalul Mures a decis sa restituie DNA dosarul privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu Mures

In septembrie anul trecut, procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a fostului inspector scolar general din judetul Mures, Stefan Somesan, si a fostului director al Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, Zsolt-Jozsef Tamasi, pentru comiterea de infractiuni in legatura cu infiintarea liceului. Fostul inspector scolar era acuzat de abuz in serviciu si uzurparea functiei, iar directorul unitatii de abuz in serviciu in forma continuata."Solutia pe scurt: 1. In baza art. 342 raportat la art. 345 alin.1 si 3 Cod de procedura penala, constata neregularitatea sesizarii instantei, respectiv a rechizitoriului din data de 20 septembrie 2017 emis in dosarul nr. 174/P/2015 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Serviciul Teritorial Mures. 2. In baza art. 345 alin. 1 si 3 Cod procedura penala, constata nulitatea relativa si exclude urmatoarele actele de urmarire penala: - ordonanta de punere in miscare a actiunii penale fata de inculpatul SS, din data de 03 noiembrie 2016 ( filele 51-59 vol. 1 dos. u.p.) - ordonanta de punere in miscare a actiunii penale fata de inculpatul TZJ, din data de 03 noiembrie 2016 ( filele 9-13, vol. 2 dos.u.p.); 3. Prezenta incheiere se va comunica de indata parchetului care a remis rechizitoriul, in vederea remedierii neregularitatilor si a exprimarii punctului de vedere cu privire la mentinerea solutiei de trimitere in judecata sau la solicitarea de restituire a cauzei, in termenul de 5 zile de la comunicare. Fara cale de atac, in baza art. 347 Cod de procedura penala, coroborat cu art. 345 alin. 2 Cod de procedura penala. Data in camera de consiliu, azi, 28 decembrie 2017."