Povestea Lilianei, donator: În spital, în perioada internării, colegei mele de salon, medic de profesie, care a avut o forma foarte agresivă a bolii, i s-a administrat plasmă. Am văzut atunci efectul pozitiv

​"În cei 42 de ani ai mei nu îmi aduc aminte să fi avut 2 răceli care să-mi creeze probleme. Pot spune că mă consideram o persoană extrem de rezistentă din punct de vedere al imunității, fiind un om activ (făceam sport de 2-3 ori / săptămână, constant, de cel puțin 6 ani), cu o alimentație sănătoasă, cu o viață, nu lipsită de stres, dar echilibrată, dar iată că mi s-a întâmplat!", asa își începe poveste Liliana, care după ce a trecut prin boală, a ales să doneze plasmă, pentru că a văzut în spital efectul pozitiv și crede că donarea de plasmă este mai mult decât un gest umanitar, este un gest de responsabilitate socială.







În spital, în perioada internării, am înțeles cât de mult ajută plasma la îmbunătățirea stării bolnavului și chiar poate fi salvatoare de vieți.

La aproximativ 50 de zile de la negativare, am donat. Procedura este extrem de simplă

În ziua recoltării m-am prezentat la sediul lor, nu am așteptat deloc în recepție, donatorii de plasmă aveau prioritate. Am intrat într-un cabinet micuț în care foarte rapid mi s- a determinat grupa și rh ul sanguine, apoi a urmat o discuție cu medicul specialist, care a înregistrat toate informațiile legate de debutul, evoluția (simptome, tratament) și negativarea bolii. Ulterior, am fost condusă într-un cabinet în care alte 3 persoane urmau procedura de recoltare, procedură extrem de simplă, similară unei recoltări clasice pentru analize, doar că durează aproximativ 40 minute, timp în care mi-au servit ceai cu calciu și 2 pahare de apa plată. Personalul implicat a fost destul de amabil.











