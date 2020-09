Mihaela: Știți ce puteți face voi, cei care ați avut COVID, donând plasmă? Să salvați viața unui om! Adică să fiți un EROU. Pentru mama, plasma a fost o mână de ajutor să i se stabilizeze starea pentru câteva zile

​671 de români au donat plasmă pentru tratarea pacienților infectați, în primele 4 luni de la debutul colectării de plasmă. După simplificarea procedurilor, numărul a crescut. Printre cei care au primit plasmă se numără și mama Mihaelei. "Mama mea are 52 de ani, este asistentă medicală în Spitalul Municipal Rădăuți. Lucrează acolo de-o viață. Totul a început cu secreții nazale și febră".

Totul a început cu secreții nazale și febră. În 3-4 zile nu mai putea să respire.

Oamenii din linia întâi au luptat contra-cronometru pentru mama mea. Zi și noapte, neîncetat

Cu ce a ajutat-o plasma pe mama mea?

Mihaela a făcut pe 8 septembrie un apel pe facebook în care a rugat oamenii să doneze plasmă pentru mama ei. Nu a văzut-o de 3 saptamani si îi este foarte greu."Mama mea are 52 de ani, este asistentă medicală în Spitalul Municipal Rădăuți. Lucrează acolo de-o viață. Totul a început cu secreții nazale și febră. În 3-4 zile mama nu mai putea să respire și i s-a pus mască de oxigen. În acel moment a fost transportată la Spitalul Sf. Ioan cel Nou din Suceava. Iar starea mamei se agrava încet cu afectare pulmonară de peste 80%. La o săptămână distanță, a fost intubată. În ziua următoare, stăteam la aeroportul din Suceava și priveam cum mama era mutată din ambulanța SMURD într-un elicopter MAI pentru a fi transportată la Spitalul Matei Balș din București. Mama în prezent este în stare critică. Este în comă indusă, intubată, ventilată mecanic, cu bronhopneumonie severă, insuficiență respiratorie severă, hepatomegalie, diabet zaharat tip 2, hipotiroidism și obezitate.Toți doctorii, din Spitalul Municipal Rădăuți cât și din Spitalul Sf. Ioan cel Nou din Suceava, au colaborat cu noi, familia. Mi s-a comunicat în fiecare zi starea mamei și deciziile care se luau în privința ei. Acești oameni din linia întâi au luptat contra-cronometru pentru mama mea. Zi și noapte, neîncetat. Acum luptă doctorii din București pentru mama. Primesc informații zilnic despre starea mamei, vorbind cu psihologul desemnat să îmi comunice raportul scris de medici. În prezent, medicii de acolo se luptă pentru ea, la fel ca pentru toți ceilalți oameni care sunt în terapie intensivă cu COVID. Totul este contra-cronometru, stresant și epuizant.Știu că în spatele unei comunități sceptice, stresate, se află oameni cu suflet bun, oameni care vor să schimbe viața unei persoane, oameni care vor să ajute. Pentru mama, plasma a fost o mână de ajutor să i se stabilizeze starea pentru câteva zile. Pe 8 septembrie am făcut apelul pe facebook, cu ajutorul managerului Spitalului Municipal Rădăuți, domnul Traian Andronachi, mama mea a primit plasmă în aceeași zi, adusă cu elicopterul, tocmai din Arad. Tot în acea zi, 4 persoane au anunțat că au mers să doneze, inclusiv primarul orașului Rădăuți.Poate vă întrebați de ce tocmai din Arad a fost adusă. Pentru că este foarte puțină plasmă donată și pentru că trebuie să fie compatibilă! Știți ce puteți face voi, cei care ați avut COVID, donând plasmă? Să salvați viața unui om! Să îl aduceți aproape de familia lui. Adică să fiți un EROU.Nu costă nimic. Dar pentru persoana care o primește poate însemna enorm. Este o procedură non-invazivă. Nu contează grupa de sânge pe care o ai și dacă nu o știi, o vei afla atunci când vei dona.Te rog, dragă om, să iei în considerare cele scrise mai sus. Am încredere că tu vei fi schimbarea pentru alți oameni!#doneaziplasmădeviierou......Articolul face parte din campania MedLife ‘‘Luptăm până la ultima picătură de plasmă. ÎMPREUNĂ!‘‘ În medie, la fiecare 15 secunde, în lume, o persoană moare din cauza noului coronavirus. În România, am ajuns deja la peste 3000 de decese. Acum stă doar în puterea noastră să încetinim acest ritm, să nu îi lăsăm și pe alții să se transforme într-un număr. Dacă ești printre cei care au învins boala, acum poți face ceva pentru a salva o altă viață:DONEAZĂ PLASMĂ!