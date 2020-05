„Creierul” operațiunilor care coordonează intervențiile în caz de dezastre, echipat cu aparatură de ultimă generație în valoare de peste 500.000 de lei provenind din donații

Donează pentru linia întâi

Donația constă în PC-uri, video proiectoare, laptopuri, imprimante, monitoare, instalație de sonorizare, televizoare, echipamente periferice pentru întreg personalul implicat în gestionarea și coordonarea situațiilor de urgență, și este menită să ajute la îmbunătățirea timpului de reacție și analiză, salvând astfel vieți.“Echipamentele primite în urma donațiilor efectuate prin platforma Donează pentru linia întâi ne vor ajuta să fim mai agili și mai eficienți în cazul situațiilor de urgență și să luăm astfel decizii mai rapide în lupta pentru viață. Noile dotări ne vor permite nu doar să acționăm rapid în situația curentă, ci și în coordonarea eficientă a activităților de prevenție. Platforma Donează pentru linia întâi este un exemplu de mobilizare și de implicare socială, le mulțumim inițiatorilor, care au fost alături de noi pe tot parcursul acestor zile deosebit de grele și tuturor celor peste 60.000 de oameni care au donat până acum pentru linia întâi”, a spus Raed Arafat, Secretar de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Ministerul Afacerilor Interne.“Perioada pe care o traversăm ne arată, mai mult ca oricând, că avem nevoie de digitalizare și de infrastructură solidă în domeniile cheie care țin de sănătate și de siguranța oamenilor, în situații limită. Pentru ca echipele din teren să răspundă cu rapiditate în cazul unor urgențe, este nevoie de tehnologie si de sisteme performante. Prin donația realizată prin platformane dorim să contribuim la îmbunătățirea acestei performanțe. Astfel, venim în sprijinul celor care au nevoie în perioada pe care încă o traversăm și ajutăm la prevenirea altor situații de urgență, în viitor”, a spus Iulian Stanciu, CEO eMAG.“Ca fondatori ai platformeiîntâi avem convingerea că acum, mai mult ca oricând, este important să fim uniți și să susținem infrastructura pentru a putea reporni economia mai repede, pe niște baze solide, care să ne dea încredere că orice s-ar întâmpla în viitor, suntem protejați. Este important să fim solidari și responsabili în continuare, tocmai pentru a ieși cât mai bine din această criză prin care trece întreaga lume”, a spus Omer Tetik, CEO Banca Transilvania.’’Ultimele luni ne-au arătat cât de importantă este o reacție rapidă și coordonată într-o situație care poate pune vieți în pericol. Fără discuție că o tehnologizare mai mare a infrastructurii statului în domeniul sănătății și nu numai poate contribui inclusiv la salvarea de vieți omenești și le mulțimim tuturor celor care ni s-au alăturat prin platformași care au înțeles că împreună putem aduce schimbări rapide în bine’’, a declarat Florin Talpeș, CEO Bitdefender.„Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de optimism și încredere și nu putem să le avem fără a avea convingerea că sănătatea noastră este în siguranță. Am paticipat de la început ca fondatori ai platformei Donează pentru linia întâi știind că donațiile noastre vor ajunge exact acolo unde sunt necesare. Sunt convinsă că am reușit să ajungem la cei care au cu adevărat nevoie și nu la cei care doar declară că au nevoie”, a spus Diana Șucu, Președinte Fundația Mobexpert.Înființat în 2008, Centrul coordonează acțiunile de intervenție asociate situațiilor de urgență produse sau care au efect pe teritoriul României: pandemii, incendii, accidente nucleare și/sau urgențe radiologice, accidente chimice, epidemii, cutremure sau alunecări de teren etc.De la începutul crizei provocate de virusul SARS-COV-2, CNCCI coordonează toate centrele județene aflate în coordonarea prefecților și a inspectoratelor pentru situații de urgență. Personalul acestuia reprezintă toate ministerele și instituțiile implicate și se află la dispoziția MAI pentru toate operațiunile de coordonare în această situație, în colaborare cu toate celelalte ministere, în special cu Ministerul Sănătății.Centrul poate fi numit creierul operațiunilor de planificare și de organizare a intervențiilor care presupun implicarea autorităților administrației publice, instituțiilor locale și centrale din sistemul de apărare și siguranță națională menite să gestioneze eficient situațiile care pot pune în pericol viața oamenilor.Deciziile de nivel strategic sunt stabilite în urma întâlnirilor de lucru găzduite în acest sediu și reunesc toți factorii abilitați în gestionarea tipurilor de risc complexe.este un proiect inițiat de Banca Transilvania, Mobexpert, Bitdefender și eMAG, prin care s-au strâns până acum donații de peste 11,8 milioane de lei de la companii și persoane fizice.Din fondurile strânse pe platformă, sunt achiziționate materialele și aparatura necesară în spitale, dar și pentru medicii de familie, polițiștii, jandarmii și militarii aflați în linia întâi, pe baza necesarului furnizat de către DSU, în coordonare cu Ministerul Sănătății. Materialele sunt ulterior distribuite acolo unde este cea mai mare nevoie prin intermediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).Peste 5 milioane de măști de protecție cu trei pliuri către medici, polițiști, jandarmi și militari au fost direcționate până acum prin program. De asemenea, 350.000 de măști N95 (FFP2), cu grad ridicat de protecție au fost donate medicilor din spitale.Totodată, două ventilatoare de înaltă performanță Mindray SV600 achiziționate prin intermediul platformeiau ajuns la Spitalul Județean Suceava și la Spitalul Clinic Victor Babeș din București, sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență.Inițiativa a adunat în jurul ei peste 60.000 de oameni care s-au implicat cu donații și peste 4.000 de companii. Mastercard și Baupartner Group se numără printre companiile care s- au alăturat recent eforturilor de combatere a pandemiei COVID-19 prin platforma, cu donații de 500.000 de lei fiecare. În continuare este nevoie de donații pentru a-i proteja pe cei din linia întâi care au grijă de noi. Toți cei care doresc sa contribuie, persoane fizice sau companii, o pot face donând online pe www.eMAG.ro/doneaza , unde poate fi urmărită situația în timp real a donațiilor și statisticile.