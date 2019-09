Congresul East Meets West 2019 - Cei mai importanți specialiști în chirurgia cardiovasculară vin la București pentru a prezenta cele mai noi tehnici minim invazive

​Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în România. Pacienții merită cele mai bune tratamente și medici care au acces la cele mai noi tehnologii în domeniu. De aceea, Congresul East Meets West 2019 îi aduce la București pe cei mai importanți specialiști în chirurgia cardiovasculară și endovasculară.





Informația pe scurt:

Congresul East Meets West 2019 aduce la București personalități de excepție din domeniul cardiologiei și chirurgiei cardiovasculare.

Sunt prezentate cele mai noi tehnici minim invazive din domeniu.

Medicii români participă la o manifestare de același nivel științific ca un congres european sau nord american.

Aduce standardele înalte din domeniul sanitar din Europa mai aproape de specialiștii și pacienții din țara noastră.

Conf. Dr. Victor Costache, Președintele Societății Române de Chirurgie Endovasculară și Conf. Dr. Horațiu Moldovan, Președintele Congresului East Meets West 2019, explică de ce este important acest eveniment pentru medicina românească și mediul universitar.

Care este scopul congresului și care vor fi beneficiile pentru pacienții cu boli cardiovasculare?

Scopul acestei manifestări științifice este de a crea în România, împreună cu colegii din țară, un nucleu de specialiști cardiovasculari, care să fie în permanentă legătură cu omologii lor europeni și din America de Nord. Astfel, acest congres are rolul de a aduce în fața specialiștilor și pacienților din țara noastră cele mai înalte standarde care există în sectorul sanitar din alte țări europene.

Personalitățile din toată lumea invitate la București fac din acest congres un eveniment unic. Cine sunt invitații din acest an?

La ediția din acest an îi vom avea alături pe Prof. Alan Lumsden Presedintele ISEVS și Directorul Centrului de Boli Cardiovasculare din Houston, Prof. Rodney White , UCLA , Prof. Karin Sipido, coordonatoarea programelor de cercetare în bolile cardiovasculare la Comisia Europeană, Prof. Kak Khee Yeung de la Universitatea din Amsterdam și încă 35 de personalități de renume din domeniul bolilor cardiovasculare.

Ce tehnici și tehnologii de ultimă generație vor fi prezentate la EMW?

Congresul se axează pe trecerea în revistă a celor mai noi tehnici minim invazive din domeniu: operații valvulare endoscopice și robotice, implantare de valve transcateter, prezentarea celor mai noi endoproteze folosite în bolile aortice, dar și workshopuri de formare în domeniu pentru tinerii medici specialiști.

De ce este important pentru medicii români să participe la acest eveniment?

Este un moment științific deosebit în care medicii români pot întâlni pentru câteva zile, la București, specialiști internaționali de prestigiu alături de lideri de opinie din domeniu din România. Fiind un eveniment susținut de Societatea Internațională de profil, practic medicii noștri au privilegiul de a participa la București la o manifestare de același nivel științific ca un congres european sau nord american.

Experiența chirurgilor români în acest domeniu este recunoscută și în străinătate. Recent, echipa dvs. a inaugurat programul de chirurgie cardiovasculară miniminvazivă de la Clinica Acibadem din Bulgaria. La Sibiu de cât timp se efectuează astfel de operații?

Programul de chirurgie cardiovasculară minim invazivă a demarat în Sibiu la Spitalul Polisano Medlife încă din 2015, fiind în continuare singurul program de acest tip din Transilvania. Am putut face aceste intervenții atât de precoce deoarece începusem să le practicăm încă din 2008, când am lucrat timp de un an în Canada cu Prof. Francois Dagenais, unul din pionierii pe plan mondial din acest domeniu. În momentul de față toți pacienții care necesită o intervenție valvulară în Sibiu beneficiază de aceste metode minim invazive de ultimă generație.

Ce alte operații în premieră ați realizat?

Premierele realizate de echipa noastră sunt multiple și avem în România specialiști care fac în țară intervenții de excepție pentru care în alte părți se trimit pacienți în străinătate.

Primele cazuri la nivel mondial de înlocuire endoscopică a valvei mitrale și a valvei aortice cu tehnologia RAM (de sutură automată); primul caz din lume de retur venos pulmonar parțial anormal tratat minim invaziv – endoscopic, la o sportivă de performanță; primul caz din România de endocardită mitrală la o pacientă în șoc cardiogen tratat minim invaziv – endoscopic; prima plastie mitrală endoscopică cu ajutorul dispozitivului de ultimă generație Memo 4D - în premieră pentru Europa de Est; primul caz din România de anevrism de aortă abdominală rupt, tratat endovascular (EVAR); primul caz din România de anevrism de aortă toracică rupt, tratat endovascular (TEVAR); primul caz din Transilvania de anevrism toraco-abdominal tratat endovascular prin Tehnica Double Chimney; primul caz din Europa de canal atrioventricular parțial, tratat minim invaziv la un pacient pediatric, sportivă de performanță (fetiță de 15 ani); primul caz din România de defect septal atrial realizat video asistat (fără tăierea sternului) la un pacient pediatric (fetiță de 12 ani); primul caz din România de plastie mitrală, realizată video asistat (fără tăierea sternului) la un pacient pediatric (fetiță de 13 ani); primul caz din România de embolizare endovasculară a unei tumori gigant laterocervicale la un copil de 6 luni; prima implantare de proteza vasculară obținută prin inginerie genetică de tip Omniflow 2 și multe altele.

Congresul East Meets West 2019, ajuns la a treia ediție, va avea loc în perioada 26 – 28 septembrie, fiind creditat cu 15 puncte educaționale de către Colegiul Medicilor din România. Mai multe detalii despre program și înscrieri găsiți pe pagina www.srcet.ro.

Congresul va include sesiuni plenare, case reports, workshop-uri, intervenții live, prezentate în mod special pentru chirurgii vasculari și cardiovasculari, cardiologii internaționali, radiologii intervenționali dar și altor specialități co-interesate.

Evenimentul este organizat de Societatea Română de Chirurgie Endovasculara și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, în parteneriat științific cu Societatea Specialiștilor EndoVasculari din Statele Unite ale Americii, Academia de Știinte Medicale, Fundația Hasso Platner și Facultatea de Medicină din cadrul Universității Titu Maiorescu București, și prezidat de Conf. Univ. dr. Horatiu Moldovan.





