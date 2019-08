O premieră pentru medicina din Bulgaria, cu ajutorul unei echipe de medici români: au fost efectuate cu succes primele intervenții de protezare valvulară aortică endoscopică

​După multiple premiere la nivel național, o echipă mixtă de medici din cadrul Spitalului Polisano MedLife și Facultății de Medicină din Sibiu a efectuat primele intervenții de chirurgie valvulară aortică endoscopică alături de o echipă de medici bulgari. Intervențiile reprezintă o premieră atât pentru sistemul medical din țara vecină, cât și pentru rețeaua de spitale Acibadem, care deține unități moderne în Turcia, Bulgaria, Republica Moldova, Macedonia, etc. Acest tip de operație chirurgicală se realizează la Spitalul Polisano MedLife încă din 2015.





Patru pacienți diagnosticați cu stenoză aortică severă, una dintre cele mai frecvente și grave afecțiuni ale inimii, au fost operați pe cale minim invazivă, fără deschiderea sternului, de către o echipă mixtă de medici români și bulgari, coordonată de Prof. Univ. Dr. Victor Costache, specialist în chirurgie cardiacă şi doctor în ştiinţe medicale și Dr. Assen Kelchev, șeful secției de chirurgie cardiovasculară de la Acibadem City Hospital.



“Această procedură minim invazivă are avantaje multiple, de care pacienții Polisano MedLife beneficiază de mai bine de 4 ani. În primul rând, durerile postoperatorii sunt reduse la minim, la fel și perioada de spitalizare, pacienții fiind externați după doar trei zile de la intervenție, în timp ce operația clasică, prin sternotomie, necesită spitalizare pentru cel puțin o săptămână. În plus, se adaugă avantajul unei reintegrări aproape imediate în viața socio-profesioanlă, aspect extrem de important pentru pacienți”, a declarat Prof. Univ. Dr. Victor Costache.



Colaborarea dintre medicii români și cei bulgari a început în luna iunie a acestui an, atunci când o echipă condusă de Dr. Assen Kelchev a efectuat un stagiu de pregătire, timp de o săptămână, la Centrul de Boli Cardiovasculare Sibiu din cadrul Spitalului Polisano Medlife, unul dintre centrele de referință din Europa de Est în domeniul chirurgiei valvulare endoscopice.



“Susținem dezvoltarea chirurgiei cardiace minim invazive și în alte centre, motiv pentru care echipa de medici sibieni s-a implicat pro bono în această acțiune. Ne bucurăm că am putut împărtăși cunoștințele noastre colegilor din Bulgaria și că tot mai mulți pacienți cu afecțiuni cardiovasculare vor putea beneficia de efectele procedurilor revoluționare”, a adăugat Dr. Costache.



În Centrul de Chirurgie Cardiovasculară Polisano MedLife Sibiu s-au tratat, de-a lungul timpului, peste 4500 de pacienți cu afecțiuni cardiace și s-au realizat zeci de premiere medicale. Centrul dispune de patru săli de operație de ultimă generație, asigurând toată gama de intervenții ce se pot realiza în sfera cardiovasculară.