Obezitatea. Cine e de vina? Interviu cu dr. Dejeu Viorel, Medic Specialist Chirurgie Generala, Hyperclinica MedLife Genesys

Obezitatea este o problema foarte dificil de rezolvat. Intotdeauna are mai multe cauze, iar vindecarea de obezitate inseamna ca trebuie sa acordam atentie tuturor acestor cauze. Bineinteles, un rol important il joaca alimentatia, dar prea putin se discuta despre efectul pe care alimentatia il are asupra psihicului, de exemplu. Ce simte o persoana atunci cand mananca, in ce fel il ajuta sa se echilibreze, de ce simte nevoia sa manance mai mult sau mai des? In aceeasi istorie intra si factorii genetici, endocrini, metabolici, sociali si lista mai poate continua. Iata, deci, ca nu poate exista o dieta minune care sa rezolve toata aceasta ecuatie complexa in cateva luni si sa fie ceva de durata. Dietele sunt o himera, o promisiune falsa ca daca ne abtinem cateva luni de la unele alimente si compensam cu altele, problema obezitatii se va rezolva. Daca ar fi fost asa, nu am avea atat de multi pacienti suferind de obezitate, cu multe cure si diete esuate in antecedente. De-a lungul anilor mereu au aparut diete magice, produse magice, care promiteau ca sunt diferite de celelalte, dar rezultatele intarziau sa apara sau sa se mentina. Calea dietelor este una sortita esecului.





Ce efect au dietele esuate asupra organismului? Ce se intampla daca slabim si ne reingrasam de mai multe ori?







Dietele si medicamentele de slabit supun organismul unui stres foarte mare. Il determina sa isi schimbe mecanismele interne, astfel incat metabolismul nu va mai fi niciodata la fel. Cu fiecare dieta esuata urmata de reingrasare, metabolismul devine mai lent. Exact ce nu am dori sa se intample. Asta inseamna ca pacientul se va reingrasa mult mai rapid decat ar fi facut-o inainte sa tina dieta. Daca inainte de dieta agresiva cu numele X pacientul consuma, de exemplu, 2000 de calorii pentru activitatea zilnica, in urma perioadei de dieta, metabolismul pacientului se va incetini si se va adapta sa consume mai putin pentru activitatea zilnica, intre 1000 si1500 calorii. Cum se traduce asta? Ca sa isi mentina greutatea, pacientul va trebui sa manance mult mai putin decat manca inainte. In momentul in care va reveni la alimentatia normala, nu doar ca va reveni si la greutatea anterioara, dar o va depasi mult mai repede decat ar fi facut-o inainte de dieta. Un alt mecanism care se intampla mai ales in dietele care presupun infometare, pacientii pierd masa musculara, motiv pentru care si reusesc sa aiba rezultate spectaculoase in primele luni. In momentul in care se reingrasa, nu recupereaza masa musculara, ci pun grasime in locul musculaturii pierdute. Ei bine, la urmatoarea cura “minune” va fi mai greu, deoarece grasimea nu se topeste atat de repede ca musculatura. Iata, deci, un cerc vicios in care se intra cu intentii bune, cu promisiuni mari de succes, dar care pana la urma se intoarce impotriva pacientului, agravandu-i starea.







Totusi, cum putem sa slabim sanatos? Ce remedii exista? Obezitatea a atins deja cote alrmante. Ce strategie functioneaza?







Cuvantul cheie e “strategie”. Asta inseamna ca cineva care vrea sa scape de obezitate trebuie sa treaca printr-un proces si sa fie sprijinit de o echipa de specialisti. Pentru a scapa de obezitate singurele metode care functioneaza si au efect pe termen lung sunt cele chirurgicale. S-a ajuns la aceasta concluzie dupa multi ani de ezitari si studii, deoarece chiar si in randul medicilor inca mai exista reticenta fata de metodele mai invazive, chirurgicale. Inca mai invinovatim pacientii, inca ii mai punem sa apeleze la metode care stim ca nu vor da roadele scontate. Multi medici care sufera ei insisi de obezitate nu sunt la zi cu ceea ce poate sa ii ajute chiar si pe ei sa se vindece. Initial interventiile chirurgicale se recomandau doar pacientilor cu un grad foarte avansat de obezitate si cu multe boli asociate. In prezent, aceste interventii sunt recomandate inclusiv pacientilor cu obezitate incipienta, de grad 1, fara sa fie neaparat nevoie ca pacientul sa prezinte boli asociate. Cu alte cuvinte, de ce am frustra pacientii punandu-i pe pastile de slabit, trimitandu-i sa incerce toate dietele “minune”, daca stim ca asta, in final, le va afecta si mai mult metabolismul?







Metodele chirurgicale pot da gres? Pot pacientii sa se reingrase?







Vorbeam inainte de strategie… Chiar daca dau rezultate, metodele chirurgicale au nevoie de ceva in plus. Acest ceva in plus inseamna o echipa formata din chirurg, nutritionist si psiholog. O persoana obeza necesita sprijin psihologic inainte si dupa interventie, pentru a identifica eventuale tulburari de alimentatie de natura psihologica. Obezitatea lasa urme adanci si in interiorul unei persoane, nu doar in exteriorul ei. E nevoie sa ajutam aceasta persoana sa se echilibreze din punct de vedere psihologic. Pe de alta parte, un pacient cu obezitate trebuie sa invete din nou sa manance. Un nutritionist specializat il poate ajuta sa inteleaga ce anume are nevoie, ce alimente sunt cele potrivite si in ce combinatii. Asta nu inseamna alta dieta. Inseamna sa invatam pacientul sa manance sanatos din nou, sa gateasca sanatos. Vedeti, vindecarea de obezitate nu se intampla intr-un moment. Nu se intampla nici macar in momentul interventiei chirurgicale. Vindecarea inseamna un proces de reeducare, de schimbare, de transformare continua, dar nu de unul singur, ci sprijinit de cativa profesionisti. Interventiile chirurgicale sunt un sprijin important, necesar, dar nu suficient.







Unii spun: sa te operezi e varianta cea mai comoda si rusinoasa. Este asa?







Este o mentalitate depasita, ignoranta si nesustinuta din punct de vedere medical. Nu e nimic comod in a trece printr-o interventie chirurgicala, a te recupera si obisnui cu noua situatie. Nu e usor nici sa achiti costurile, sa iti asumi riscurile etc. Din pacate, in Romania, astfel de interventii inca nu sunt acoperite de CAS, chiar daca stim ca vindeca pacientii de diabet, hipertensiune si multe alte afectiuni. De la Bucuresti la Oradea se poate ajunge si pe jos, dar intre timp s-au inventat masinile, trenul si avionul… Daca poti, alegi avionul, fiind cel mai rapid si cel mai sigur. La fel stau lucrurile si cu obezitatea: varianta cea mai sigura, rapida si eficienta este interventia chirurgicala bariatrica.







Cat de riscant este? Cat de bine stam la acest capitol in Romania?







In centrele unde se efectueaza interventii de acest fel, sansele de complicatii sunt egale sau mai mici decat cele ale unei interventii obisnuite de colecist sau apendice. Stam destul de bine in ce priveste posibilitatea de a te opera in siguranta, aici in Romania. Exista cateva centre unde aceste interventii se pot face la nivelul la care se fac in orice alt spital bun din vest. Este important ca echipa chirurgicala sa aiba experienta cat mai mare. Centrul nostru este unul din cele mai mari din tara si operam foarte multi pacienti care vin din afara tarii, atrasi fiind de conditiile excelente si de costurile mai mici.







Ca sa incheiem intr-o nota oprimista, obezitatea are solutie, nu-i asa?







Da, stim ca are. Important sa stim si ca, in ceea ce priveste obezitatea (la fel ca in viata), nimic nu se intampla peste noapte. Pacientii obezi au nevoie de ajutor specializat. Trebuie sa incetam in a-i discrimina. Pentru populatia generala, a fi obez e aproape sinonim cu a fi lenes, delasator, fara motivatie etc. Este o mentalitate foarte gresita. Nu trebuie sa culpabilizam pacientii obezi si nici sa ii rusinam. Cu riscul de a ma repeta, obezitatea este o boala cu multe cauze, unele independente de vointa sau putinta pacientului. Asa cum nu am culpabiliza un pacient oncologic, la fel ar trebui sa procedam si cu pacientii obezi: ajutandu-i prin mijloacele existente sa revina la greutatea normala. Ar trebui sa existe fonduri speciale care sa fie directionate spre chirurgia bariatrica. Este mult mai eficient din punct de vedere al costurilor sa oferi unui pacient o interventie chirurgicala bariatrica decat sa tratezi toate complicatiile obezitatii. In toate tarile din vest acest lucru se intampla deja.







Cum s-ar putea preveni sau diminua aceasta epidemie de obezitate?







Cel mai bine ar fi sa prevenim intrucat, odata instalata, obezitatea este greu de invins sau de tinut sub control. Cel putin pentru cativa ani, lupta impotriva obezitatii ar trebui sa fie intre obiectivele prioritare legate de sanatatea populatiei. Ar fi nevoie de o strategie nationala care sa cuprinda cadrele medicale incepand de la nivelul de ingrijire de baza, medicii de familie, cei care vin in contact mai frecvent cu copiii si parintii. O legislatie moderna si actualizata legata de calitatea alimentelor procesate, a ingrasamintelor folosite, a aditivilor folositi. De asemenea, introducerea unor ore sau unei materii la scoala unde copiii sa invete cum sa aleaga alimentele pe care le consuma. Ar fi oportun si interzicerea reclamelor de orice fel la bauturi acidulate, la hrana de tip ‘’fast food’’ etc. In preajma scolilor sa nu existe optiuni de ‘’junk food’’. Orele de sport poate ar trebui redefinite si adaptate societatii de acum. Daca nu mai putem educa generatia parintilor, poate am reusi sa educam copiii. In ritmul in care mergem acum, ne asteptam la niste generatii de adulti cu probleme mari de sanatate. Insa, educatia ne poate salva.







Dr. Dejeu Viorel, Medic Specialist Chirurgie Generala, Hyperclinica MedLife Genesys Arad