Premieră medicală: O echipă de medici de la MedLife-Polisano și Facultatea de Medicină din Sibiu a salvat viața unei tinere sportive de performanță la karate

O echipă de medici de la spitalul Polisano – MedLife împreună cu cei de la Facultatea de medicină din Sibiu, coordonată de conf. dr. Victor Costache, a realizat cu succes o nouă intervenție complexă în cazul unei adolescente, sportivă de performanță, care suferea de o malformație cardiacă de tip canal atrioventricular parțial.







Dariana are 15 ani și este sportivă de performanță la karate. Se pregătea intens pentru obținerea centurii negre și, totodată, participarea la campionatele europene din luna iulie, iar în urma unui control de rutină, efectuat în urmă cu trei săptămâni, a fost diagnosticată cu această malformație cardiacă. Echipa de medici s-a mobilizat imediat și a decis că tânăra are nevoie urgentă de o intervenție chirurgicală de corecție completă a malformației cardiace de tip canal atrioventricular parțial.



Inovația echipei de la MedLife – Polisano Sibiu a constat în corectarea defectului cardiac complex – plastia valvei mitrale asociată cu refacerea peretelui dintre două atrii – prin abord endoscopic minim invaziv. Cazul a fost o premieră în Europa și va fi prezentat de echipa din Sibiu în iunie la congresul Societății Internaționale de Chirurgie Minim Invazivă (ISMICS) din New York.



“Cazul a fost o provocare pentru noi, o provocare care ne-a adus bucurie și satisfacție profesională în același timp. Intervenția a decurs bine, pacienta a fost extubată imediat, evolutia ei fiind una favorabilă. Timpul de spitalizare a fost scurt, a fost externată la 3 zile după intervenție, cu recuperare rapidă. Prin acest tip de abord minim invaziv, spre deosebire de abordul clasic prin sternotomie, timpul de recuperare este mult mai scurt și acest lucru îi va permite pacientei participarea în maximă siguranță la campionatele europene de karate din iulie. Abia așteptăm vești de la ea”, a declarat dr. Victor Costache, coordonatorul echipei medicale



“În urma vizitei medicale cu echipa de la karate, medicul cardiolog a văzut că ceva nu a ieșit tocmai în regulă la efectuarea electrocardiogramei, iar atunci am decis să facem un control mai amănunțit, chiar dacă nu manifesta niciun simptom. Totul s-a produs foarte repede, întâi consultația cu doamna dr. Viorela Cotarla, de la Polisano, apoi a venit domnul dr. Costache și ne-a spus că trebuie făcută intervenția cât de repede, deoarece malformația este complexă, iar activitatea și viața ei pot fi supuse riscului în orice minut. Fata noastră este foarte bine acum, urmează încă programul de recuperare, iar la finalul lunii mai va începe din nou antrenamentele. Suntem foarte recunoscători întregii echipe medicale de la Polisano care au salvat viața fiicei noastre și ne-au dat siguranță că vom putea relua neașteptat de repede antrenamentele astfel, încât să participăm la campionatele europene de anul acesta”, a povestit tatăl adolescentei.





Echipa medicală care a realizat această operație a fost coordonată de conf. dr. Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară, toracică și pulmonară, din a cărei componență au făcut parte chirurgi cardiovasculari – dr. Felix Farcaș, dr. Anca Mandache, dr. Anca Chitic, cardiologi – dr. Cristina Pitiș, dr. Mircea Vlădoianu și echipa de ATI condusă de dr. Sorin Ilie.



***

În Centrul de Chirurgie Cardiovasculară Polisano – MedLife Sibiu s-au tratat, de-a lungul timpului, peste 4500 de pacienți cu afecțiuni cardiace și s-au realizat zeci de premiere medicale. Centrul dispune de patru săli de operație de ultimă generație, asigurând toată gama de intervenții ce se pot realiza în sfera cardiovasculară.