VIDEO Rolul ganglionului santinela in abordarea cancerului. Dr. Silvia Barbulescu: Utilitatea determinării acestui ganglion santinela apare în cancerele limfofile, care se răspândesc în organism prin drenajul limfatic.

​''Practic, să ne imaginăm o tumora, un melanom malign, o alunita mică apărută pe piele. Acea alunita, acel teritoriu corespunde unui drenaj limfatic, unui circuit limfatic. Prima stație la care ajunge limfa din acel teritoriu se numește ganglion santinela'', spune dr. Silvia Barbulescu, medic specialist chirurgie generală, Hyperclinica MedLife Grivita, care explica tehnica ganglionul santinela, cand se recomanda si ce trebuie sa stie un pacient.











Ce inseamna tehnica ganglionului santinela?

Dr. Silvia Barbulescu: Biopsia chirurgicala a ganglionului santinela, numita generic tehnica ganglionului santinela este un procedeu chirurgical minim invaziv care a revoluționat chirurgia oncologica. Cu ajutorul acestui procedeu se stabileste cu acuratete prezenta sau absenta celulelor canceroase la acest nivel, evitănd exciziile chirurgicale largi, respectiv limfadenectomiile extinse, care predispun la complicații post operatorii serioase pentru pacient, printre care limfedemul de braț, tulburări de sensibilitate, tulburări funcționale, tulburări motorii.

Comporta 3 timpi importanti si anume: reperajul (intr-un centru de medicina radionucleara prin injectarea unei substante radioactive), excizia bioptica (timpul chirurgical) si examenul histopatologic, completat de teste imunohistochimice (in laboratorul de anatomie patologica). Acuratetea metodei depinde de respectarea acestor timpi, valoarea de diagnostic avand o sensibilitate de 100% si o specificitate de 97%.





Ce este ganglionul santinela?



Dr. Silvia Barbulescu: Ganglionul santinelă face parte din sistemul limfatic și deservește teritoriul în care a apărut prima dată boala respectivă, vorbim acum de cancer. Utilitatea determinării acestui ganglion santinela apare în cancerele limfofile, adică în cancerele care se răspândesc în organism prin drenajul limfatic. Dintre acestea standardizate în ghidurile de Oncologie internaționale sunt cancerul de san și melanomul malign. Adica exista protocoale de diagnostic si tratament in care acest procedeu are indicatie ferma (ghidurile NCCN; ESMO). Exista in studiu detectia ganglionului santinela si in alte cancere, precum cancercol uterin, vulvar, endometru, vaginal, ovarian, prostate, laringean, colorectal.



Practic, să ne imaginăm o tumora, un melanom malign, o alunita mică apărută pe piele. Acea alunita, acel teritoriu corespunde unui drenaj limfatic, unui circuit limfatic. Prima stație la care ajunge limfa din acel teritoriu se numește ganglion santinela. Ținând cont ca melanomul malign este un cancer limfofil, ca el se va răspândi în organism pe cale limfatica, vom repera prima stație de ‘autobuz”, prima stație ganglionara în care ar putea să ajunga celulele maligne. Acest procedeu, cu rol predictiv, este cel care ne confirma absenta celuler canceroase (astfel boala este dezvoltata strict local) sau prezenta celulelor canceroase, cat si gradul de invazie (pasaj, microinvazie, metastaze).



Cand se recomanda tehnica ganglionului santinela?



Dr. Silvia Barbulescu: Tehnica ganglionului santinela se efectuează în cancerul mamar și melanom in stadii incipiente, confirmate histopatologic, (inclusiv cancerul mamar la barbati) cu beneficii superioare ale diagnosticului la persoanele obeze si pacientii varstanici. Practic se afla daca boala a depasit stadiul de evolutie locala, cu posibila extensie la distanta de tumora primara.



Care sunt pașii procedurii, ce trebuie sa stie un pacient?



Dr. Silvia Barbulescu: În primul rând, pacientul trebuie să aibă un diagnostic histopatologic completat de un examen imunohistochimic, astfel încât indicația să fie fara echivoc pentru efectuarea acestui procedeu.



La consultatie se face o evaluare a dosarului medical in vederea stabilirii oportunitatii efectuarii acestui procedeu. Astfel timpul scurs de la prima biopsie (este vorba de cea care stabileste diagnosticul histopatologic de cancer) este important, pentru ca incadrarea in cele 6 spatamani este un deziderat in prognosticul pacientului. Uneori este necesar pentru completarea dosarului medical de examene suplimentare (in cazul melanoamelor groase, cu indice Breslow peste 4 se indica CT-uri de craniu, torace, bazin)



Urmeaza prezentarea in clinica de medicina radionucleara, dupa o prealabila programare (pentru a facilitata intregul proces, in practica, ma ocup inclusiv de programarea pacientului). Aici pacientul trebuie sa stie ca va fi injectat cu o substanta radioactiva, respectiv TEHNETIU 99, perilezional/pericicatriceal. Migrarea radiotrasorului de la injectare se va face pe cai limfatice, in directia ganglionului santinela. Tot aici se va efectua un mapping ganglionar, sau o limfoscintigrafie. Aceasta este cea care detecteaza si stabileste sediul ganglionului/ganglionilor santinela (axillar, inghinal, mamar intern, latero-cervical, lombo-aortic).



Ulterior în funcție de protocolul agreat (protocolul de o zi sau protocolul de a doua zi) pacientul se interneaza pentru intervenția chirurgicala programata. Preoperator, cu ajutorul unui dectector de unde gamma, portabil se marcheaza zona cu semnal maxim, corespunzator ganglionului santinela. Acelasi detector portabil se foloseste si intraoperator, pentru reperajul si excizia ganglionului cu semnal radioactiv. La Medlife Grivița deținem cea mai performanta gama camera, GAMMA FINDER WOM WORD OF MEDICINE, achizitionata in ianuarie 2018.



Din punct de vedere chirurgical abordez incizii minime, cu excizii “curate”, traume minime a tesuturilor, urmate de cicatrici cat mai estetice prin folosirea unei tehnici de sutura intradernica sau a unui glue cutanat.

Spitalizarea este o zi.



Ca procedeul sa fie validat si in beneficiul pacientului, urmeaza prelucrarea piesei la parafina, completat de teste imunohistochimice. Astfel am renuntat la examenele histopatologice extemporanee la gheata, a caror rezultate fals positive si fals negative, pun in pericol acuratetea metodei. In plus prin prelucrarea piesei la gheata (examenul extemporaneu) se poate pierde tesut limfatic, si astfel se pot trece neobservate micrometastaze, periclitand interpretarea rezultatului final. Comporta 3 timpi importanti si anume: reperajul (intr-un centru de medicina radionucleara prin injectarea unei substante radioactive), excizia bioptica (timpul chirurgical) si examenul histopatologic, completat de teste imunohistochimice (in laboratorul de anatomie patologica). Acuratetea metodei depinde de respectarea acestor timpi, valoarea de diagnostic avand o sensibilitate de 100% si o specificitate de 97%.Dr. Silvia Barbulescu: Ganglionul santinelă face parte din sistemul limfatic și deservește teritoriul în care a apărut prima dată boala respectivă, vorbim acum de cancer. Utilitatea determinării acestui ganglion santinela apare în cancerele limfofile, adică în cancerele care se răspândesc în organism prin drenajul limfatic. Dintre acestea standardizate în ghidurile de Oncologie internaționale sunt cancerul de san și melanomul malign. Adica exista protocoale de diagnostic si tratament in care acest procedeu are indicatie ferma (ghidurile NCCN; ESMO). Exista in studiu detectia ganglionului santinela si in alte cancere, precum cancercol uterin, vulvar, endometru, vaginal, ovarian, prostate, laringean, colorectal.Ținând cont ca melanomul malign este un cancer limfofil, ca el se va răspândi în organism pe cale limfatica, vom repera prima stație de ‘autobuz”, prima stație ganglionara în care ar putea să ajunga celulele maligne. Acest procedeu, cu rol predictiv, este cel care ne confirma absenta celuler canceroase (astfel boala este dezvoltata strict local) sau prezenta celulelor canceroase, cat si gradul de invazie (pasaj, microinvazie, metastaze).Dr. Silvia Barbulescu: Tehnica ganglionului santinela se efectuează în cancerul mamar și melanom in stadii incipiente, confirmate histopatologic, (inclusiv cancerul mamar la barbati) cu beneficii superioare ale diagnosticului la persoanele obeze si pacientii varstanici. Practic se afla daca boala a depasit stadiul de evolutie locala, cu posibila extensie la distanta de tumora primara.Dr. Silvia Barbulescu: În primul rând, pacientul trebuie să aibă un diagnostic histopatologic completat de un examen imunohistochimic, astfel încât indicația să fie fara echivoc pentru efectuarea acestui procedeu.La consultatie se face o evaluare a dosarului medical in vederea stabilirii oportunitatii efectuarii acestui procedeu. Astfel timpul scurs de la prima biopsie (este vorba de cea care stabileste diagnosticul histopatologic de cancer) este important, pentru ca incadrarea in cele 6 spatamani este un deziderat in prognosticul pacientului. Uneori este necesar pentru completarea dosarului medical de examene suplimentare (in cazul melanoamelor groase, cu indice Breslow peste 4 se indica CT-uri de craniu, torace, bazin)Urmeaza prezentarea in clinica de medicina radionucleara, dupa o prealabila programare (pentru a facilitata intregul proces, in practica, ma ocup inclusiv de programarea pacientului). Aici pacientul trebuie sa stie ca va fi injectat cu o substanta radioactiva, respectiv TEHNETIU 99, perilezional/pericicatriceal. Migrarea radiotrasorului de la injectare se va face pe cai limfatice, in directia ganglionului santinela. Tot aici se va efectua un mapping ganglionar, sau o limfoscintigrafie. Aceasta este cea care detecteaza si stabileste sediul ganglionului/ganglionilor santinela (axillar, inghinal, mamar intern, latero-cervical, lombo-aortic).Ulterior în funcție de protocolul agreat (protocolul de o zi sau protocolul de a doua zi) pacientul se interneaza pentru intervenția chirurgicala programata. Preoperator, cu ajutorul unui dectector de unde gamma, portabil se marcheaza zona cu semnal maxim, corespunzator ganglionului santinela. Acelasi detector portabil se foloseste si intraoperator, pentru reperajul si excizia ganglionului cu semnal radioactiv. La Medlife Grivița deținem cea mai performanta gama camera, GAMMA FINDER WOM WORD OF MEDICINE, achizitionata in ianuarie 2018.Din punct de vedere chirurgical abordez incizii minime, cu excizii “curate”, traume minime a tesuturilor, urmate de cicatrici cat mai estetice prin folosirea unei tehnici de sutura intradernica sau a unui glue cutanat.Spitalizarea este o zi.Ca procedeul sa fie validat si in beneficiul pacientului, urmeaza prelucrarea piesei la parafina, completat de teste imunohistochimice. Astfel am renuntat la examenele histopatologice extemporanee la gheata, a caror rezultate fals positive si fals negative, pun in pericol acuratetea metodei. In plus prin prelucrarea piesei la gheata (examenul extemporaneu) se poate pierde tesut limfatic, si astfel se pot trece neobservate micrometastaze, periclitand interpretarea rezultatului final.





In acest sens colaborez cu un anatomopatolog expert in diagnosticul HP si IHC a ganglionului/ganglionilor santinela (care elibereaza rezultatul final in maxim 5 zile lucratoare, in practica cel mai devreme am primit un rezultat final a doua zi).



Exista un singur ganglion santinela sau pot fi mai multi?



Dr. Silvia Barbulescu: Poate fi unul sau mai multi. In practica mea am avut un pacient cu 4 ganglioni santinela.



Dupa diagnosticarea cancerului in cat timp se poate efectua tehnica ganglionului santinela?



Dr. Silvia Barbulescu: In 6 saptamani. Au fost voci care au extins indicatia pina la 3 luni. In practica, ideal este sa fie cat mai aproape de diagnostic. Daca socotim ca eliberare unui rezultat histopatologic dureaza in medie 3 saptamani in Romania, pacientului ii raman 3 saptamani pentru intelegerea procedeului, consimtamant si programare.