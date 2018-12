Premieră mondială: malformație congenitală cardiacă complexă rezolvată endoscopic de către echipa Polisano-MedLife / ''Mulți mi-au spus că șansele mele de a face handbal sunt spulberate. Domnul doctor îmi spune că am o inimă turbo acum''

În urma unor controale cardiologice, medicii i-au stabilit tinerei sportive un diagnostic sever: defect septal atrial de tip sinus venosus (malformație congenitală, care se traduce prin trecerea anormală a sângelui din atriul stâng în atriul drept), asociat cu retur venos pulmonar anormal (tot o malformație congenitală rară, când vasele de sânge care transportă sângele oxigenat de la nivelul plămânilor la nivelul inimii se conectează anormal). Acest tip de intervenție era efectuat, până la ora actuală, de echipele medicale din țară și de peste hotare, prin tăierea integrală a cavității toracice. Pentru pacientă, o astfel de abordare chirurgicală ar fi dus la încheierea carierei de handbalistă.Inovația echipei de la Polisano Sibiu a constat în a corecta malformația complexă pe cale endoscopică, cu o mică incizie sub sân. Astfel, corecția s-a făcut în două etape: întâi închiderea defectului septal și apoi realinierea venelor pulmonare, astfel ca acestea să nu se mai deschidă în partea dreaptă a inimii, ci în partea stângă. Intervenția s-a realizat printr-o cale de acces foarte mică (de 4 cm) și printr-o tehnică de circulație extracorporeală specială.Împreună cu echipa de la Polisano, am studiat cazul în detaliu și toate aspectele lui și am decis să facem această intervenție de chirurgie cardiovasculară endoscopică. Bucuria noastră este infinită când o vedem acum gata să-și reia antrenamentele”, a declarat dr. Victor Costache, coordonatorul echipei medicale.Specialiștii spun că acest tip de intervenție se mai realizează invaziv și la clinica Cleveland (Ohio, USA), însă printr-o tehnică parțial invazivă, cu mențiunea că echipa medicală din America deschide jumătate din sternul pacientului, tehnica care dacă ar fi fost aplicată sportivei de performanță, ar fi fost însoțită tot de o recuperare foarte lungă., iar mai mult decât atât, mă îngrozea faptul că trebuia să mi facă o operație prin care trebuia să mi se deschidă sternul și să rămân cu o cicatrice destul de mare toată viața. Ce pot să vă spun: săptămâna viitoare încep recuperarea fizică, o să merg la un program de kinetoterapie, iar în curand o să încep și alergarea. Domnul doctor îmi spune că am o inimă turbo acum, în ianuarie o sa încep și antrenamentele la handbal”, a povestit Cristina.Echipa medicală care a realizat această operație a fost coordonată de conf. dr. Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară, toracică și pulmonară, din a cărei componență au făcut parte dr. Felix Farcaș și dr. Anca Mandache, chirurgi cardiovasculari, dar și dr. Ovidiu Lazăr si dr. Constantin Condac, medici primari ATI.***În Centrul de Chirurgie Cardiovasculară Polisano – MedLife Sibiu s-au tratat, de-a lungul timpului, peste 4000 de pacienți cu afecțiuni cardiace și s-au realizat zeci de premiere medicale. Coordonat de conf. dr. Victor Costache, centrul dispune de săli de operație de ultimă generație, asigurând toată gama de intervenții ce se pot realiza în sfera cardiovasculară.