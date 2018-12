VIDEO Ce este electromiografia, când se recomandă și cum se realizează? Interviu cu Patricia Toboc, medic specialist neurolog

Cand simțim amorțeli, furnicături, înțepături într-o anumită zonă a corpului, la mâini, la picioare se recomandă pentru diagnostic Electromiografia (EMG). Patricia Toboc, medic specialist neurolog, Hyperclinica MedLife Favorit, explică într-un interviu pentru HotNews.ro ce este electromiografia, ce afecțiuni se pot diagnostica cu ajutorul ei și care sunt riscurile.





Ce este electromiografia?





Patricia Toboc: Electromiografia este o investigație care evaluează funcția, deci modul în care funcționează nervul periferic, mușchiul și conexiunea dintre nerv și mușchi, care se numește joncțiune neuromusculara. Nervul periferic este practic cablul care transmite informația, face legătura între măduva spinării și piele cu care simțim, deci pentru sensibilitate și mușchi pentru motricitate.













Când se recomandă electromiografia?



Patricia Toboc: Electromiografia se recomandă atunci când medicul suspicioneaza o afectare a sistemului nervos periferic sau a mușchiului sau afectare a joncțiunii neuro musculare.



Pacientul acuză în aceste cazuri amorțeli, furnicături, înțepături într-o anumită zonă a corpului, pe un anumit membru sau pe anumite membre, la mâini, la picioare.



Poate să acuze o scădere de forță, tot așa într-o mâna sau într-un picior sau variate combinații. Poate să mai aibă o durere cu caracter neuropat, aceasta este de regulă durerea dintr-o lombosciatica, durere care se distribuie în teritoriul unui nerv, într-o anumită zonă cutanată și care ca și durere este o durere cu caracter de arsură, de înțepătura, de junghi, de curentare, e o durere foarte supărătoare.



Ce afecțiuni se pot diagnostica cu ajutorul electromiografiei?



Patricia Toboc: Se pot diagnostica mononeuropatii. Mononeuropatii înseamnă afectarea unui singur nerv. Aceasta sunt de obicei neuropatii de entrapment, înseamnă că nervul este comprimat la un anumit nivel, cum este sindromul de tunel carpian, in care nervul median este comprimat la nivelul tunelului carpian. Poate fi neuropatie de nerv ulnar, în două zone sau la nivelul cotului sau la nivelul mâinii. Poate fi si la nivelul piciorului, neuropatie de nerv peroneal. Aceste mononeuropatii de obicei sunt prin presiune asupra nervului în zona respectivă.



Mai pot fi diagnosticate polineuropatii. Polineuropatiile înseamnă că sunt afectați mai mulți nervi și acestea apar de regulă în cauze generale care sensibilizează nervii.



Pot fi diagnosticate radiculopatii. Radiculopatiile înseamnă afectarea nervului la ieșirea din coloană, cel mai frecvent întâlnite în hernii de disc, în lombosciatica. Mai pot fi diagnosticate boli musculare, așa numitele miopatii și bolile joncțiunii neuro musculare, cea mai frecvent întâlnită fiind miastenia Gravis.



Cum se desfășoară o electromiografie?



Patricia Toboc: Procedura are două părți, obligatoriu la orice examinare se face partea de neurografie. Aceasta presupune montarea unor electrozi la nivelul tegumentelor în diferite zone și stimularea unui nerv, da, într-o altă zonă pentru, cu un curent. Se folosește un curent medical, care este un curent sigur de ordinul miliamperilor. Și practic se stimulează nervul într-o anumită zonă și cu electrozii înregistrezi potențialul, înregistrezi cum funcționează nervul în zona respectivă.



Partea a doua care nu este obligatorie chiar la orice examinare, sunt diagnostice care nu necesită examinarea cu ac, presupune introducerea unui ac în anumiți mușchi, depinde de zona afectată. Practic, medicul introduce acul în mușchiul relaxat, apoi o să îi ceară pacientului să facă și o contracție musculară în timp ce acul este în mușchi pentru a vedea cum funcționează mușchiul respectiv.



În radiculopatii, de exemplu, este obligatorie examinarea cu ac sau miopatii, când pacientii au suspiciune de boală musculară.



Electromiografia este dureroasă? Riscuri și contraindicații



Patricia Toboc: Este neplăcută, dar majoritatea pacienților o suportă destul de bine



La partea de curent, singura contraindicație ar fi dacă pacientul are un pacemaker cu defibrillator, atunci putem face doar cu acordul medicului cardiolog și să nu ne apropiem prea tare de pacemaker.



La partea cu ac, contraindicații ar fi tratamentul anticoagulant sau se poate face și în cazul în care pacientul ia tratament anticoagulant, dar cu mai multă atenție. Și atunci există niște riscuri ca atunci când ești cu acul în mușchi să lezezi un vas de sânge și să se facă un hematom în zona respectivă sau poți să atingi un nerv și atunci pacientul are simptomatologie. Deci partea cu ac are anumite riscuri, insa sunt foarte mici.