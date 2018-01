Desi pare de necrezut, inca nu am ajuns sa intelegem mecanismul uneia dintre cele mai frecvente proceduri medicale: anestezia generala. O echipa de cercetatori australieni a facut o descoperire importanta in acest sens: anestezia nu doar adoarme intregul organism, ci reuseste sa intrerupa comunicarea ce are loc in mod natural intre celulele creierului.